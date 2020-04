Sono diventanti ormai all'ordine del giorno i nuovi Gossip che circolando su Giulia De Lellis e sulla sua movimentata vita sentimentale. Oggi, per esempio, in rete si discute sia dei like che l'influencer e sua sorella hanno messo all'ultima foto di Andrea Iannone, sia delle risposte piccate che la giovane ha dato sulle foto che Chi ha pubblicato del suo ritorno con Damante.

La replica di Giulia De Lellis alla paparazzata di 'Chi'

Sono passati pochi giorni da quando il settimanale Chi ha confermato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante con delle foto che i paparazzi sono riusciti a fare ai due al rientro dalla spesa e sotto l'abitazione di Pomezia dove stanno trascorrendo la quarantena.

La notizia dell'ennesimo riavvicinamento tra i due ex di Uomini e donne ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan: alcuni sono felici di questo ricongiungimento, altri sostengono che l'influencer sia incoerente e falsa.

Le insinuazioni serpeggiate da un bel po' di tempo sul web affermano che i 'Damellis' non sarebbero usciti allo scoperto perché avevano un accordo economico con la rivista di gossip che per prima ha documentato la loro 'reunion'. A replicare a questa accusa, è stata la 24enne romana con il seguente piccato commento apparso sul suo account Instagram: "Tesoro, parti dal presupposto che io non faccio parte di quelli che si vendono.

Ma anche se fossi così disperata, almeno un po' di blush o un filo di mascara, conoscendomi, non lo avrei messo su?".

"Sembro un ce... dai", ha chiosato la ragazza in riferimento al look un po' trasandato che ha negli scatti che la ritraggono accanto a Damante.

I 'like' della famiglia di Giulia De Lellis a Iannone

L'insofferenza di un folto gruppo di fan, però, non è dovuta solo alla poca spontaneità con la quale si sarebbero riavvicinati l'influencer e Damante: nelle ultime ore, infatti, sono stati alcuni strani like a far storcere il naso agli irriducibili sostenitori della 24enne romana.

Nella giornata in cui ha saputo che la sua sospensione dalle competizioni sportive durerà 18 mesi (non potrà ricominciare prima dell'estate 2021), Andrea Iannone ha scritto un toccante messaggio su Instagram per sfogarsi e gridare ancora una volta la sua innocenza (è accusato di doping).

A mettere 'mi piace' all'ultimo post del motociclista, sono state sia l'ex Giulia sia sua sorella Veronica: entrambe hanno voluto manifestare affetto e vicinanza al pilota che ha ricevuto una batosta non indifferente a livello professionale.

Fan di Giulia De Lellis contro la sorella Veronica

Veronica De Lellis non si è limitata a mettere "like" all'ex cognato Iannone, ma ha anche commentato: "Il tempo è galantuomo".

Sono proprio queste parole ad aver scatenato l'ira di alcuni fan di Giulia contro colei che, a loro parere, avrebbe mancato di rispetto ad Andrea Damante mostrando vicinanza e affetto all'ex di sua sorella.

"Io non mi paleserei così sui social con l'ex di mia sorella. Le cose possono essere fatte in privato", "Abbastanza ridicola".

Questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi su Twitter ieri contro la sorella dell'influencer che, a quanto pare, ha mantenuto un rapporto civile con l'uomo che per quasi un anno è stato accanto alla De Lellis e le ha restituito il sorriso dopo i tradimenti ricevuti da Damante.