Oramai è noto a tutti gli spettatori di Un posto al sole che lunedì 6 aprile partiranno le repliche della sedicesima stagione, andata in onda a marzo 2012. Tuttavia la redazione di Upas non si ferma qui e, pur di tenere compagnia ai suoi affezionati fan, ha annunciato che partirà un simpaticissimo progetto in parallelo con la messa in onda dei vecchi episodi.

Gli attori comunicheranno con i fan attraverso il profilo ufficiale Instagram di 'Un posto al sole' (@unpostoalsolerai3), facendo partire un progetto contraddistinto dall'hashtag #unpostoacasa.

Di seguito un approfondimento su questa nuova iniziativa e su quello che accadrà nei prossimi giorni.

Gli attori presenti da casa loro

Va detto che molti attori di 'Un posto al sole' stanno già facendo compagnia ai loro followers con post, stories e soprattutto dirette, che sono un po' la novità del momento, tuttavia questo progetto avrà la peculiarità di essere legato direttamente ad 'Un posto al sole'.

Come già anticipato, a partire da lunedì 6 aprile alle 20.30, sul profilo ufficiale Instagram di Un posto al sole gli attori, comodamente da casa loro, faranno compagnia agli spettatori per parlare di come stanno affrontando la loro quarantena, ma anche per commentare le puntate e parlare dei loro personaggi.

Va chiarito che il progetto denominato #unpostoacasa andrà avanti esclusivamente online su Instagram e non sarà trasmesso in tv. Sarà un occasione per poter fare domande ai propri beniamini e per conoscerli un po' meglio al di là del loro ruolo all'interno della soap opera.

Il programma delle serate

La lista degli attori che aderiranno alla lodevole iniziativa verrà aggiornata presumibilmente ogni settimana, inoltre non è stato chiarito se stessi attori saranno presenti più volte in diverse occasioni, né per quanto tempo andrà avanti tale progetto.

La redazione di 'Un posto al sole' ha però annunciato il programma della prima settimana, ad aprire le danze lunedì 6 ci penserà Michelangelo Tommaso (Filippo Sartori), il giorno successivo sarà invece il turno di Miriam Candurro (Serena Cirillo). Mercoledì 8 ci sarà l'intervento di Davide Devenuto (Andrea Pergolesi), l'attore dopo avere dato l'addio alla soap si era un po' defilato ma ora avrà l'occasione per salutare a dovere i suoi fan, giovedì 9 aprile sarà il turno di Samanta Piccinetti (Arianna Landi) e chiuderà infine le danze, venerdì 9 aprile, Luca Turco (Niko Poggi) uno degli attori più attivi su Instagram.

Il progetto #unpostoacasa partirà su Instagram alle 20:30 quindi 15 minuti prima della messa in onda della replica serale, non è stato specificato se si interromperà con l'inizio dell'episodio o se continuerà anche durante la puntata in modo da poter dare la possibilità di commentare live l'episodio.

Le repliche di Un posto al sole

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul progetto #unpostoacasa va ricordato agli spettatori che Lunedì 6 aprile alle 20:45 su rai 3 partiranno le repliche della sedicesima stagione di 'Un posto al sole', andata in onda a partire da marzo 2012. Tra le altre vicende si ripercorrerà l'arco narrativo della storia d'amore tra Filippo e Serena e si potrà assistere alla nascita della piccola Cristina Ferri.

In queste puntate di sarà l'occasione per rivedere alcuni amati personaggi come le gemelle Micaela e Manuela Cirillo interpretate entrambe da Cristiana Dell'Anna, Tommaso Sartori (Michele Cesari), Greta Fournier (Cristina D’Alberto) e Ferdinando (Marco Bonini). Ci sarà inoltre un apprezzato omaggio a due splendidi attori scomparsi da pochi anni, Antonio Pennarella nei panni del boss Vintariello e Regina Senatore donna Lucia la mamma di Guido Del Bue.