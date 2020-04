Martedì 31 marzo è andata in onda su Rai 2 l'ottava puntata del game show Pechino Express, condotto come sempre da Costantino della Gherardesca. In quest'ultimo appuntamento le quattro coppie rimaste in gara si sono date battaglia fino alla fine per arrivare in Corea Del Sud, dove i concorrenti si giocheranno la vittoria finale.

Le Collegiali hanno ricevuto l'handicap da Miccio e Carolina

Dopo la prima missione, i primi a partire sono stati Enzo e Carolina. I Gladiatori hanno riscontrato non poche difficoltà nel trovare i passaggi per muoversi da un posto all'altro.

Le prime a qualificarsi per la prova vantaggio sono state le Collegiali, che hanno ricevuto come premio una notte in un albergo di lusso e la possibilità di arrivare direttamente alla tappa intermedia. Dopo le ragazze, anche le squadre di Miccio e Max Giusti si sono qualificate per la prova, che alla fine è stata vinta dai Wedding Planner. Questi ultimi hanno assegnato a Nicole e Jennifer l'handicap per il resto della puntata. Costantino ha tirato fuori la bandiera nera per le Collegiali, una penalità che fa perdere una posizione in classifica.

Nicole e Jennifer salvate dalla busta nera di Pechino Express

Le Top Model non hanno fatto altro che discutere per tutta l'ottava puntata. Quando Max e Marco hanno passato alla coppia la bandiera nera, ricevuta da Nicole e la sua amica, sono state colte alla sprovvista. Poi, però Dayane ed Ema sono riuscite a restituire la penalità alle Collegiali, che una volta arrivate al traguardo hanno aspettato le altre coppie per poter passare la bandiera nera, una strategia che non ha però avuto successo.

Le coppie dei Gladiatori e delle Collegiali si sono classificate rispettivamente al 3° e al 4° posto, mentre la puntata è stata vinta dai Wedding Planner che hanno scelto di eliminare Nicole e Jennifer. Nelle interviste, Miccio si è giustificato dicendo che avrebbe voluto portare le Collegiali alla tappa successiva, ma allo stesso tempo vuole vincere il programma, e quindi, le ha eliminate. Questa scelta potrebbe, però, secondo le indiscrezioni, essere frutto di un'intesa con Max e Marco, con i quali si sarebbe ripromesso di arrivare insieme in Corea.

Fortunatamente per le Collegiali la tappa non era eliminatoria e quindi, grazie all'esito della busta nera, tutte e quattro le coppie rimaste in gara si sfideranno nella semifinale dell'ottava edizione di Pechino Express che andrà in onda martedì 7 aprile. Non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sulle avventure dei viaggiatori. Intanto, chi non avesse avuto la possibilità di vedere l'ottavo appuntamento in diretta televisiva, potrà recuperarlo tramite la piattaforma gratuita di RaiPlay.