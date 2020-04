Una ne pensa e cento ne fa: potrebbe essere questo il modo di dire giusto per descrive uno dei personaggi famosi più chiacchierati dell'ultimo periodo. Giulia De Lellis, oltre che per il ritorno di fiamma con Andrea Damante, in queste settimane è sulla bocca di tutti per come sta utilizzando i social network: video in cui fa la parodia di Belen Rodriguez, "like" all'ex Iannone, commenti per difendere le sue scelte sentimentali e risposte inaspettate alle domande che le pongono i curiosi fan.

La confessione di Giulia De Lellis: ha un account IG falso

Un paio di sere fa, complice la noia della quarantena, Giulia De Lellis ha deciso di proporre ai suoi tantissimi fan il gioco "Fammi una domanda" su Instagram. Sono poche le risposte che ha dato la giovane che hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip, soprattutto perché non ha mai fatto alcun accenno al fidanzato Andrea Damante.

Nella chiacchierata virtuale che ha fatto con i suoi sostenitori, però, la bella influencer ha confessato un piccolo segreto che nessuno conosceva prima sul suo conto.

Una follower ha scritto alla romana il seguente messaggio: "Ho un profilo IG fake con cui spio chi odio per non dare soddisfazione di farlo col mio".

La risposta che ha dato l'ex corteggiatrice di Uomini e donne a questa rivelazione, è la seguente: "Anch'io, anzi tutti".

Insomma, la ragazza ha informato il suo numerosissimo pubblico che oltre all'account ufficiale (seguito da più di 4,5 milioni di persone), lei ne possiede un altro con il quale tiene d'occhio alcune persone "in incognito".

La svolta di Giulia De Lellis su Tik Tok

La confessione sull'esistenza di un profilo Instagram fake per spiare qualcuno senza essere vista, non è l'unica che Giulia De Lellis ha fatto ultimamente sul suo privato. La giovane, da quando è iniziata la quarantena, è quotidianamente sulla bocca di tutti sia per la sua vita amorosa che per gli atteggiamenti che assume sui social network.

Dai primi di marzo, dunque, l'influencer ha fatto notizia per: la fine improvvisa della relazione con Iannone, il ritorno di fiamma con Andrea Damante, l'ansia per i problemi di lavoro che ha dovuto risolvere restando a casa, le dichiarazioni centellinate sul rapporto con il dj, il primo video di coppia dei ritrovati "Damellis" e lo sbarco su Tik Tok.

Da un paio di giorni, infatti, la 24enne romana ha aperto un account anche sulla piattaforma che permette a chiunque di riprodurre scene divertenti, coreografie o monologhi su tematiche particolari: in breve tempo, la giovane è riuscita a monopolizzare l'attenzione anche su questo nuovo social.

Parodia di Belen e monologhi sul tradimento per Giulia De Lellis

Il debutto di Giulia su Tik Tok è stato col botto: in pochissimo tempo, infatti, la romana è riuscita ad ottenere il "segui" di migliaia di persona e a catturare l'attenzione dei curiosi con i video che pubblica.

Nel giro di due giorni, la bella influencer ha condiviso sul suo account tantissimi filmati, la maggior parte dei quali trattano l'argomento del tradimento: in uno la ragazza riproduce la scena di un noto film, in un altro il monologo di Teresa Mannino su come si superano le corna.

In un filmato che è apparso sul profilo della De Lellis, infine, la si vede intenta a fare la parodia di Belen Rodriguez, o meglio ad imitare Virginia Raffaele che emula l'argentina mentre si trucca e ripete più volte "O meo deo". La scelta della 24enne di prendere bonariamente in giro proprio la showgirl, secondo tanti non è casuale: risalgono a pochi mesi fa, le voci sulla presunta rivalità che sarebbe nata tra le due donne sia per ragioni private che professionali.