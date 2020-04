È iniziata soltanto da due giorni la nuova edizione di Uomini e donne, ma sono già tanti gli spunti di discussione che sta offrendo ai telespettatori. Solo dopo due puntate, per esempio, sul web non si parla d'altro che del corteggiatore di Gemma che ha scelto come nickname "Occhi Blu". Stando ad alcune segnalazioni che hanno fatto alcuni attenti fan della trasmissione, chi si nasconde dietro a questa misteriosa identità avrebbe usato l'immagine degli occhi di un famoso attore americano.

Primi dubbi sui corteggiatori misteriosi di Uomini e Donne

È iniziata l'avventura di Gemma Galgani nella nuova versione di Uomini e Donne, quella che le sta permettendo di entrare in contatto solo virtualmente con dei signori che sostengono di volerla conquistare. Tra i tanti spasimanti che Maria De Filippi ha presentato alla dama in questi giorni, uno in particolare ha catturato l'attenzione dei telespettatori: quello che si nasconde dietro al nickname "Occhi Blu".

Se nei messaggi che sta inviando alla torinese si definisce un uomo di 38 anni con molti valori e pronto a tutto pur di conoscere la "star" del dating show, nella realtà qualcosa sembrerebbe non combaciare con i suoi racconti.

Alcuni attenti fan del programma Mediaset, infatti, hanno notato un dettaglio piuttosto significativo che dimostrerebbe le cattive intenzioni di chi si cela dietro alla tastiera: le foto che l'uomo in questione ha mandato a Gemma fino a oggi potrebbero non appartenere realmente a lui, ma a un attore molto conosciuto in America.

Il particolare che scatena i fan di Uomini e Donne

La foto con la quale il corteggiatore in questione ha cercato di mostrare alla Galgani i suoi profondi occhi blu (per i quali ha scelto il nickname con cui le sta scrivendo in chat) è al centro di un piccolo "giallo".

Sul web, infatti, si vocifera con insistenza che lo sguardo che è stato fatto vedere a Gemma in realtà appartenga a un noto attore americano.

Soprattutto su Twitter in molti si sono esposti per dire che gli occhi che il signor "Occhi Blu" sostiene di avere, in verità sono di Armie Hammer, un attore di 33 anni che ha all'attivo tanti film di successo come "Chiamami col tuo nome" o "Una giusta causa".

"Raga, non scherziamo. Occhi Blu ha preso da Google le foto di un certo Armie Hammer", "Gli occhi di Occhi Blu, in realtà sono di Armie Hammer. Svengo", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi in rete di recente sul misterioso spasimante della dama di Uomini e Donne Over.

Gemma in difficoltà nella nuova versione di Uomini e Donne

Sempre su Twitter è possibile vedere il paragone tra la foto che "Occhi Blu" ha inviato a Gemma e quella dell'attore Hammer: fatta eccezione per una diversa luminosità, gli scatti sembrano identici, segno che questo signore che sta scrivendo alla Galgani possa aver "rubato" l'aspetto di un famoso attore straniero.

Anche se la 70enne si sta mostrando entusiasta per le cose carine che le stanno scrivendo i suoi nuovi e misteriosi corteggiatori, in tanti stanno provando a consigliarle di andarci con i piedi di piombo, perché qualcuno potrebbe prenderla in giro nascondendosi dietro a una falsa identità.

L'opinionista Gianni Sperti e l'amica Ida Platano (in collegamento da casa con Riccardo Guarnieri) hanno già detto alla dama del Trono Over di non fidarsi troppo di quello che raccontano questi spasimanti "senza volto", perché c'è la concreta possibilità che almeno uno di loro voglia sfruttare la sua grande popolarità per andare in televisione.

Chissà come reagirà l'emotiva Gemma quando scoprirà che "Occhi Blu" le ha mandato un'immagine finta, probabilmente mentendo anche sulla sua vera età e sulle sue intenzioni.