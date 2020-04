Giulia De Lellis è stata protagonista di una diretta Instagram organizzata da Simona Ventura. L'influencer romana nel corso del suo intervento è tornata a parlare del momento magico che sta vivendo con Andrea Damante. A tal proposito la diretta interessata ha affermato di non aver detto nulla fino ad oggi, perché loro stessi volevano capire cosa stesse accedendo all'interno del rapporto.

Durante la diretta social la conduttrice Rai si è complimentata più volte con la sua ospite. Super Simo ha dichiarato: "Hai sempre avuto il coraggio delle tue azioni.

In un mondo come questo non è facile".

Le ultime dichiarazioni di Giulia De Lellis

Simona Ventura è arrivata a parlare con Giulia De Lellis di Andrea Damante, parlando delle persone con cui sta trascorrendo la quarantena.

Al contrario di quanto si potesse pensare, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha glissato su alcune domande. A proposito del ritorno di fiamma con il deejay veronese, Giulia ha risposto: "Un momento un po' particolare, sto provando un mix di emozioni". Poco dopo la giovane ha spiegato di sentirsi fortunata perché sta trascorrendo l'isolamento domiciliare assieme ai suoi cari.

Menzionando tutte le persone con cui si trova in casa, la De Lellis ha fatto anche il nome del 'Dama'. In merito a come sia avvenuta la reunion dei 'Damellis', l'influencer ha affermato: "Volevamo tenere per noi alcune cose, capire un po' le situazioni". Dunque, tra Andrea e Giulia non c'è stato un ritorno di fiamma per business come alcuni avevano ipotizzato.

Durante la diretta Instagram Super Simo ha fatto notare a Giulia che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano; la 24enne ha confessato che è vero.

La giovane poi ha aggiunto: "Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po', hanno discusso e poi fatto pace".

Giulia avrebbe fatto il primo passo con Andrea

Durante la chiacchierata via social con Simona Ventura sembrerebbe di capire che sia stata Giulia De Lellis a fare il primo passo con Andrea Damante.

L'influencer di Pomezia ha affermato, che alcune cose lasciate in sospeso non la facevano stare serena.

Dopo aver capito che anche il 'Dama' aveva intenzione di chiarire alcune cose del passato, i due hanno deciso di riallacciare i rapporti: "Ora stiamo cercando di capire la situazione".

La 24enne ha confidato di essere consapevole che le cose potrebbero andare male per l'ennesima volta, ma almeno non ha avuto rimpianti su ciò che poteva essere: "Voglio capire perché sento alcune cose". Infine, la De Lellis ha dichiarato che molti fan sono curiosi di sapere cosa sta accadendo all'interno della coppia. A tal proposito Giulia ha confessato, che in futuro potrebbe anche scrivere un libro sul ritorno di fiamma dei 'Damellis'.