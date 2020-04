È tempo di redenzione nelle trame di Beautiful: le anticipazioni delle prossime puntate vedranno Flo compiere un gesto d'amore nei confronti di Katie, anche se pregherà i medici di tenere nascosto il tutto. In questo modo, la Fulton proverà a togliersi il senso di colpa per aver nascosto la verità sulla finta morte di Beth ad Hope.

Shauna sosterrà la figlia in tutto il suo percorso, ma con altre modalità. L'obiettivo della donna è restare a Los Angeles e sedurre Ridge, approfittando della rottura con Brooke.

Non tutto però, filerà liscio come previsto.

Beautiful, le trame delle nuove puntate

Flo comincerà a sognare ad occhi aperti, quando vedrà che Brooke e Ridge manderanno a monte il loro matrimonio. Perché venga accettata di nuovo nella famiglia però, dovrà sudare molto. Katie, nel frattempo, starà lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, in attesa di un trapianto di rene.

A quel punto, la Fulton avrà un'idea geniale. Si recherà dalla figlia e le proporrà di donare il rene alla Logan, un gesto che senza dubbio verrebbe apprezzato dalla famiglia che l'ha allontanata dopo la scoperta del segreto su Beth.

Flo, dopo aver riflettuto a lungo, accetterà di compiere questa buona azione, ma sarà chiara con sua madre: nessuno dovrà mai sapere che è stata lei a donare il rene a Katie.

Due donne in sala operatoria

Le anticipazioni di Beautiful rendono noto che Bill sarà il primo ad essere informato dai medici del fatto che un donatore misterioso potrà salvare la sua Katie. Senza perdere un minuto di più, la Logan verrà portata in sala operatoria, mentre Flo si troverà proprio accanto a lei, nella sala adiacente.

Mentre le due donne sono sotto i ferri, le famiglie Logan e Spencer si faranno forza nella sala d'attesa. Le speranze che Katie si salvi sono pochissime e occorre solo pregare.

Il desiderio di Katie nelle prossime puntate di Beautiful

Per fortuna, il trapianto di rene andrà bene e Katie verrà riportata nella sua stanza, ancora sotto anestesia. Gli spoiler di Beautiful rivelano che la donna, appena si risveglierà, avrà solo un unico desiderio, quello di conoscere l'identità del donatore che le ha salvato la vita.

Flo pregherà sua madre di tenere la bocca chiusa ma Shauna, desiderosa di far parte di nuovo della famiglia Logan, non starà più nella pelle. Sarà così che la Fulton si recherà da Ridge, rivelandogli che è stata proprio sua figlia a salvare in extremis Katie.

Come prevedibile, Ridge apprezzerà il gesto della ragazza e prometterà a Shauna di parlare con Brooke affinché perdoni Flo per le sue bugie. La Logan però, non sarà dello stesso avviso. Pur apprezzando il gesto generoso della Fulton, non avrà alcuna intenzione di abbandonare le sue posizioni. In fondo, è stata colpa anche di Flo se Hope ha sofferto come non mai per mesi, credendo di aver perso per sempre la piccola Beth.