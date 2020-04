Il tanto atteso salto temporale di 10 anni sta per accadere ad Una vita. Le trame delle puntate che andranno in onda dal 20 al 26 aprile, infetti, celano proprio questo avvenimento. Prima che tutto questo accada, però, Lucia e Telmo avranno una questione in sospeso. L'ex sacerdote è stato accusato di aver istigato il suicidio di Batan e di aver rubato tutti i soldi della fondazione dell'Alvarado.

Per tale motivo, la giovane Lucia, ferita e delusa più che mai, deciderà di lasciare per sempre il quartiere di Acacias.

Telmo proverà a farle cambiare idea senza ottenere risultati. Così si concluderà una fase importante della soap opera e se ne aprirà una tutta nuova che partirà 10 anni più tardi.

Telmo fa i conti con pesanti accuse

Nel corso delle puntate di Una Vita, che andranno in onda dal 20 al 26 aprile, vedremo che Telmo si troverà a fare i conti con delle accuse molto pesanti. Il Martinez verrà interrogato dalla polizia a seguito della diffusione di una lettera scritta da Batan in cui l'ex sacerdote viene accusato di aver istigato il malcapitato al suicidio.

In seguito a queste accuse, però, sul capo dell'uomo penderanno altre gravi accuse. Nel caso specifico, emergerà che potrebbe essere stato lui a rubare tutti i soldi dal fondo della fondazione di Lucia. Nel momento in cui l'Alvarado verrà a conoscenza della situazione resterà profondamente delusa.

Spoiler Una Vita: Lucia lascia il paese

La fanciulla, quindi, prenderà la drastica decisione di lasciare Acacias e lasciarsi tutto ciò che è accaduto con Telmo alle spalle.

Quest'ultimo, però, non sarà affatto disposto a lasciarla andare via, per questo motivo, deciderà di raggiungerla per poterle parlare e convincerla a cambiare idea. I due si incontreranno per la strada e l'ex uomo di fede farà di tutto per convincere la fanciulla della sua innocenza. L'Alvarado, però, sarà troppo delusa e confusa per tutto quello di cui è venuta a conoscenza, per tale ragione, non avrà nessuna intenzione di stare ad ascoltare il Martinez, ritenendo le sue parole frutto solo di altre menzogne.

Per questo, Lucia lascerà Acacias e dirà addio al suo amore.

Cosa cambierà ad Acacias dopo 10 anni

Da questo momento in poi ci sarà il salto temporale di 10 anni. Trascorso questo tempo, il quartiere di Acacias apparirà completamente diverso. Molte attività commerciali saranno differenti ed avranno cambiato gestione. In particolar modo La Deliciosa non ci sarà più e sarà sostituita da un ristorante nuovo gestito da una famiglia new entry. Questo luogo prenderà il nome di Nuevo Siglo. Anche Lolita si troverà a gestire una nuova attività, ovvero, un caseificio. Fabiana e Servando, invece, gestiranno una pensione.

Lucia, nel frattempo si sarà sposata con un uomo molto crudele chiamato Eduardo Torralba. Samuel continuerà ad andare e venire da casa.