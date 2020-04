C'è una data di ritorno per Uomini e donne: il 20 aprile il dating show tornerà a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 con puntate inedite. Questa è l'ultima indiscrezione fornita da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, secondo il quale Mediaset non è più disposta a far a meno del suo programma di punta del pomeriggio, la cui assenza avrebbe fatto crollare gli ascolti anche delle soap che lo precedono, nonché di Pomeriggio 5. La news è stata poi confermata da BubinoBlog che per primo aveva parlato della sospensione del programma a causa del Coronavirus.

Un nuovo modo di intendere 'Uomini e Donne'

I fan di Uomini e Donne, che Raffaella Mennoia aveva definito 'orfani' del programma, possono tornare a gioire: ben presto i tronisti e le dame e i cavalieri del trono over torneranno ad animare i pomeriggi di Canale 5. Il 20 aprile il dating show arriverà con puntate nuove per risollevare le sorti della rete Ammiraglia Mediaset. Da qualche giorno si vociferava di un possibile ritorno ma non era ancora ben chiaro il modo in cui UeD avrebbe potuto far fronte alle regole imposte dal Governo per evitare il contagio del Cornavirus.

A quanto pare, però, gli autori del programma sotto la supervisione di Maria De Filippi, hanno trovato il modo per osservare il distanziamento sociale ma allo stesso tempo rendere possibile il corteggiamento. Giovanna Abate, tronista che da poco aveva iniziato il suo percorso dopo il rifiuto di Giulio Raselli, era stata ultimamente negli studi della trasmissione, secondo quanto mostrato dalla Mennoia, ed evidentemente si tratterà di un nuovo modo di interpretare il programma ma che di certo non lo snaturerà del tutto.

I protagonisti UeD pronti a tornare

L'ultima registrazione del Trono over aveva fatto vedere già che alcune dame e alcuni cavalieri erano collegati ma non presenti in studio: di certo questo sarà uno dei modi utilizzati per poter tenere in contatto i protagonisti del dating show senza farli spostare dalle loro città e senza farli stare troppo vicini dal punto di vista fisico. I fan di Gemma Galgani, che non ha mai nascosto di soffrire molto la solitudine non avendo un compagno vicino possono stare tranquilli: presto la dama torinese continuerà il suo percorso.

Anche se non ci potranno essere i balli tipici del programma, di certo non mancheranno i colpi di scena. Mentre i social sono diventati nell'ultimo periodo il mezzo di sfogo di tutti i volti noti del programma, se le indiscrezioni fossero confermate la ritorno di Uomini e Donne mancherebbero una decina di giorni. Gli autori del programma si stanno organizzando: il ritorno è sempre più vicino.