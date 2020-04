Nonostante il Grande Fratello Vip 4 si sta avviando alla conclusione, una delle concorrenti più discusse continua a far parlare di sé. Oltre a Valeria Marini e Fernanda Lessa che hanno criticato nuovamente Antonella Elia una volta uscite dalla casa di Cinecittà, la showgirl torinese è stata presa di mira anche da Antonella Mosetti. Quest’ultima ha speso delle parole non affatto carine nei confronti della gieffina che nel noto Reality Show si è sempre messa in gioco, mostrando i propri pregi e difetti.

Per avvalorare la sua tesi, la showgirl ha riportato sui social un episodio inedito accaduto alcuni anni fa a Roma, dimostrando che la sua ex collega è pericolosa e totalmente instabile. L’opinionista di Mattino 5 ha chiarito che la Elia non è una persona cattiva, ma soltanto ‘una pazza’ che dovrebbe ricevere le dovute cure in un centro specifico.

Antonella Mosetti attacca la Elia riportando un avvenimento accaduto a Roma anni fa

Antonella Elia continua, suo malgrado, a non essere vista di buon occhio per essersi resa protagonista di varie discussioni nella quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta, la discussa gieffina è stata tirata in ballo da Antonella Mosetti. Mentre tantissimi utenti sul web non fanno altro che chiedere l’eliminazione della showgirl torinese, l’ex moglie di Alessandro Nuccetelli ha criticato per l’ennesima volta la sua ex collega di Non è la Rai. Nelle scorse ore la Mosetti attraverso un intervista su Instagram rilasciata per la pagina ‘HaveNews’, ha svelato un aneddoto inaspettato sulla concorrente del GF Vip.

La madre di Asia alquanto convinta delle sue dichiarazioni, ha esordito: “La Elia è pazza totale. Secondo me dovrebbe essere aiutata dal centro di igiene mentale”. L’opinionista di Mattino 5 ha continuato ad attaccare la rivale di Fernanda Lessa, arrivando addirittura a dichiarare che è una manesca, poiché diversi anni fa a Roma durante uno screzio con un signore più grande di lei iniziò ad urlare e a far finta di tirarsi i capelli in un modo assurdo.

Francesca Barra contro Antonella: ‘Deve tanto a Signorini’

A criticare gli atteggiamenti che Antonella Elia ha nella casa del Grande Fratello Vip, oltre alla Mosetti ci ha pensato anche Francesca Barra. Quest’ultima ha commentato il percorso della gieffina che ha suscitato non poche polemiche nel programma prodotto da Endemol Shine Italy a causa dei suoi continui cambi d’umore, affermando che la showgirl torinese è molto protetta. La conduttrice radiofonica ed ex-politica italiana ha espresso il suo parere sull’ex valletta di Mike Bongiorno, dichiarando: “Io voglio bene ad Alfonso Signorini tuttavia penso che per ragioni che mi piacerebbe comprendere lei deve tanto a lui”.

L’opinionista della trasmissione CR4 La repubblica delle donne di Piero Chiambretti, a questo punto si è spiegata meglio dicendo che il conduttore del GF Vip ha giustificato la Elia a tutti i costi. Infine però, la giornalista Francesca Barra sempre intervistata su Instagram dal settimanale ‘Chi’ non ha nascosto che la gieffina abbia le sue fragilità.