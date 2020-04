Alessia Debandi, nella soap opera Il Paradiso delle Signore, interpreta il personaggio di Angela Barbieri, una ragazza sognatrice e molto dolce. Anche l'attrice ha rilasciato un'intervista a Tv Serial, dove ha raccontato ai suoi fan come sta vivendo questo periodo così difficile dell'emergenza sanitaria. Inoltre, la giovane attrice ventunenne ha svelato anche alcuni interessanti retroscena sul suo amato personaggio. Sono passate diverse settimane da quando gli attori del Paradiso non si incontrano sul set per registrare le puntate della soap.

Per questo, ognuno di loro sta cercando di occupare il tempo nel migliore dei modi: c'è chi riscopre vecchie passioni e chi invece ne scopre di nuove. Questo ultimo esempio è stato proprio il caso della Debandi.

Alessia Debandi occupa il suo tempo in cucina

Nell'intervista la Debandi ha affermato che in questi giorni difficili si sta dilettando in cucina: "Ho scoperto che mi piace molto cucinare e infatti sto facendo varie cose, dal dolce al salato". L'attrice non passa solo il suo tempo in cucina, ma anche guardando film e serie tv.

Inoltre, avendo anche più tempo a sua disposizione, si sta dilettando a suonare la sua chitarra (un passatempo che l'attrice sta coltivando da circa un anno).

In questo periodo di quarantena Alessia Debandi non ha certo perso il sorriso. Secondo la ragazza anche Angela, il suo amato personaggio all'interno de Il Paradiso delle Signore, avrebbe affrontato questo periodo che si sta vivendo in Italia con ottimismo e positività.

Sicuramente la dolce Angela Barbieri, una ragazza semplice, ma sempre attenta ad aiutare gli altri, anche in un momento del genere si sarebbe presa cura di tutte le persone a lei vicine: "Sarebbe uscita lei a fare la spesa" ammette la Debandi. Angela, in questo modo, si sarebbe comportata come una mamma.

Le 'Veneri' le colleghe che sente di più

"Mi manca recitare, stare sul set" è questa la mancanza principale che la Debandi sente in questo periodo di quarantena.

La ragazza, nell'intervista, ha raccontato di avere uno splendido rapporto con tutti e che proprio grazie alla tecnologia, in questi giorni, tra colleghi riescono a sentirsi spesso. Le persone che sente con maggior frequenza sono proprio le Veneri del Paradiso. È proprio con loro che la Debandi, grazie a una loro chat privata, spesso si scrive e si confida. L'attrice non si è lasciata andare nello spoilerare news sul suo personaggio e su ciò che accadrà nelle prossime puntate. Ha salutato, però, tutti i fan della soap (che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:40) con un messaggio chiaro e semplice: ha invitato tutti a rispettare le normative del governo e a rimanere in casa.

La Debandi ha definito queste disposizioni "un piccolo sacrificio che servirà a stare bene più avanti e per tanto tempo".