Dopo l'eliminazione di Fernanda Lessa dal Grande Fratello Vip 4 si pensava potesse esserci un ritorno di calma e di quiete. In realtà, mentre Antonella Elia stranamente non ha avuto ennesimi litigi, c'è chi continua a punzecchiarsi da molte settimane. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese e Sossio Aruta che sembrerebbero proprio non andare d'amore e d'accordo.

Il saluto mancato

La scorsa sera, nella casa del Grande Fratello Vip 4, si sono riaccesi gli animi in seguito ad un litigio che ha avuto per protagonisti Teresanna Pugliese e Sossio Aruta.

Entrambi reduci da un'esperienza asincrona a Uomini e Donne, sembrano proprio non trovare il giusto feeling. Il tutto è partito da una precisazione da parte di Teresanna: "Proprio non capisco perché prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici e non mi rivolgi la parola".

Dopo tali parole non è tardata una pronta reazione dell'ex cavaliere di Uomini e Donne: "Non ti saluto perché so che non provi stima di me. Non riesco a darti il buongiorno e la buonanotte. Non c'è empatia fra noi".

Le parole di Sossio hanno poi scatenato l'ira di Teresanna: "Allora da questo momento non fare più la mia imitazione. Sei un uomo di cinquant'anni e quindi non mi devi deridere. Dato che sei un cane, con te non si può giocare". Dopo aver udito simili affermazioni, Aruta ha perso completamente le staffe e urlando ha così esclamato: "Cane sarà quel che vive con te. Cafona che non sei altro".

Clima rovente

La discussione animata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta ha incendiato ancora di più il clima del reality show. Infatti, tra i concorrenti, si respira aria di tensione anche in vista della semifinale che andrà in onda questa sera su Canale 5.

Le liti di questi giorni saranno sicuramente argomento da discutere in trasmissione tra Alfonso Signorini e i concorrenti che sono rimasti in gioco.

In studio, a dare manforte al conduttore, ci sarà l'immancabile opinionista Pupo.

Un televoto tra uomini

Questa sera scopriremo, in prima battuta, chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila. Quest'ultimo è stato colui, che più di tutti, ha accusato il voto della scorsa settimana. Sicuramente questo non sarà l'unico esito della puntata. Infatti, ci saranno altri televoti lampo che sanciranno gli ultimi finalisti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Per ora, i due concorrenti che hanno ottenuto il pass per la finalissima di mercoledì 8 aprile sono Aristide Malnati e Sossio Aruta.

Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, proclamerà gli ultimi concorrenti che accederanno al gran finale.