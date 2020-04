All'interno della casa del Grande Fratello Vip continuano le discussioni e le liti violente. Ancora una volta i protagonisti, decisamente in negativo, sono stati Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I due concorrenti si detestano e anche questa volta non se le sono mandate di certo a dire. "Sei un cane e non consideri le persone", le parole di Teresanna a Sossio, che ribatte sostenendo che il termine cane lo dovrebbe usare verso suo marito.

Sossio e Teresanna, rapporti difficili

Sossio Aruta e Teresanna Pugliese proprio non si sopportano e anche nella serata di ieri, 31 marzo, ne hanno dato dimostrazione.

Era l'ora di cena e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip avevano consumato il loro pasto, gli ultimi rimasti erano stati proprio l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex calciatore. Ultimamente sembravano aver trovato il modo di convivere in maniera civile, pur non rivolgendosi la parola e non scambiandosi nemmeno il buongiorno e il buonasera. Sicuramente dopo tanti 'rospi ingoiati' sia Sossio che Teresanna attendevano il momento propizio per scagliarsi l'uno contro l'altra, galeotto è stato un piatto di pollo portato a tavola dall'ex concorrente di Temptation Island.

La violenta discussione tra Teresanna e Sossio in cucina

La discussione tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta comincia quando l'ex calciatore si mette a tavola con un piatto di pollo cucinato dall'ex tronista di Uomini e Donne. I due concorrenti erano gli unici commensali che ancora non avevano cenato. Teresanna si è rivolta subito verso Sossio in maniera alquanto polemica, rimproverandolo di non salutarla nemmeno ma di essere subito pronto a gustare il pollo da lei cucinato: "Tu non dici buongiorno, non dici buonasera".

Sossio dal canto suo ha prontamente ribattuto, sostenendo di non calcolarla proprio, a quel punto la napoletana lo ha accusato di avergli fatto nei giorni scorsi delle finte scuse. L'ex calciatore ha replicato sostenendo che non sente feeling e in quel caso preferisce non rivolgere nemmeno un saluto, gli animi hanno iniziato a scaldarsi e i due concorrenti hanno cominciato in maniera alterata a rinfacciarsi molte cose.

Teresanna critica Sossio per le imitazioni che le rivolge: "Se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni, l'imitazione non me la fai", l'uomo prontamente risponde a tono, sostenendo che dovendo convivere nella stessa casa la ragazza debba accettare anche quelle cose. "Non mi saluti e poi ti permetti pure di deridere", è stata la secca replica di Teresanna Pugliese alle parole di Sossio Aruta, quest'ultimo indispettito è andato verso la cucina ha posato il pollo e ha sostenuto di non avere bisogno del suo cibo e di essere in grado di cucinarsi da solo. I toni si sono fatti sempre più aggressivi e dopo ulteriori botta e risposta Sossio ha esclamato verso Teresanna: "Sei permalosa", la donna ha prontamente ribattuto: "Sei un cane e non consideri le persone", facendo andare su tutte le furie l'ex calciatore.

Sossio Aruta non è più riuscito a trattenere tutta la sua rabbia e ha risposto per le rime, sostenendo che la parola cane la dovesse rivolgere al marito che sta a casa. A quel punto tutto è degenerato e sono addirittura dovuti intervenire gli altri inquilini a sedare quella che stava divenendo una vera e propria rissa.