A poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila ha rilasciato una lunga intervista al magazine 'Chi', dove ha lanciato dardi velenosi nei confronti di Sossio Aruta e Patrick Pugliese, attualmente in lizza per vincere il programma di Alfonso Signorini. L'attore, in particolare, ha dimostrato di avere ancora il dente avvelenato nei confronti dell'ex calciatore, mentre è tornato a criticare il comportamento del dee-jay all'interno della casa.

Gf Vip, Antonio afferma di voler lasciare la tv se vince Sossio

Antonio torna a far discutere l'opinione pubblica per alcune affermazioni rilasciate in esclusiva al settimane 'Chi', uscito oggi 8 aprile nelle edicole italiane. L'attore, infatti, è tornato a tuonare, non risparmiando parole al veleno contro Sossio e Patrick. Zequila, in particolar modo, ha affermato che il Gf Vip lo ha salvato dal periodo buio permettendogli di ritrovare l'amore, sebbene l'esperienza sia stata a tratti insopportabile.

Poi, ha espresso la sua opinione sull'ex calciatore, riconfermando il suo desiderio di lasciare il mondo della spettacolo, e più precisamente la televisione. L'uomo, infatti, ha dichiarato queste testuali parole: "Se Aruta dovesse vincere il programma mi ritiro dalla tv e farò solo cinema". Esternazioni, che erano già state fatte da Antonio durante la sua permanenza all'interno della casa di Cinecittà.

Infine, ha rassicurato i lettori che manterrà fede alla parola data, qualora l'ex cavaliere del trono over si aggiudicasse la vittoria.

Zequila contro Patrick, le parole al veleno

Ai lettori di 'Chi Magazine', Zequila ha anche parlato della lite avvenuta nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip con Patrick, che gli è costata l'eliminazione ad un passo dalla finale. A tal proposito, l'attore si è scusato per aver dato del lardoso al dee-jay, nonostante lui gli avesse dato più volte del cog...ne.

Tuttavia, Antonio ha voluto fare una precisazione, che siamo sicuri susciterà le polemiche tra i fans del Reality Show. In particolare, l'uomo ha detto di non accettare che una persona che ingoia cibo in quel modo vada in televisione, tanto da definirlo con queste testuali parole: "E' un pessimo esempio", in quanto al giorno d'oggi non ci si può permettere che passi un messaggi diseducativo.

L'attore parla di Adriana e Andrea

Infine, l'attore ha concluso l'intervista a 'Chi' parlando del presunto flirt tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Se quest'ultima ha smentito seccamente tali voci, il modello è attualmente al televoto per ottenere un posto in finale.

A tal proposito, Antonio ha riferito che quella storia non l'ha tirata fuori lui, sfidando chiunque a provare il contrario.