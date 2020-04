Uno dei concorrenti che avrebbe desiderato tanto arrivare alla finale del Grande Fratello Vip 4, dopo essere stato eliminato nel corso della penultima puntata è tornato a farsi vivo sui social. Si tratta di Antonio Zequila che, una volta uscito dalla casa di Cinecittà per volere del pubblico, ha fatto sapere tramite un lungo post qual è il suo stato d’animo attuale. Dopo aver fatto dei ringraziamenti sia ai suoi fan che al conduttore Alfonso Signorini per avergli dato la possibilità di fare una bellissima esperienza, l'ex gieffino si è mostrato turbato a causa del Covid-19.

L’attore partenopeo ha espresso il proprio parere sulla dura realtà che c’è fuori dal Reality Show, affermando: “Proprio da quella porta una volta uscito, mi rendo conto di che momento duro, difficile che ci ha colto così allo sprovvisto. Sono confuso ma felice e so che andrà tutto bene".

Il primo commento a caldo di Antonio dopo l'uscita dal GF Vip

La semifinale del Grande Fratello Vip 4 ha sancito anche l’eliminazione di Antonio Zequila, uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione.

L’attore partenopeo, dopo aver scatenato un putiferio sul web per aver criticato Patrick Ray Pugliese per il suo fisico, ha abbandonato il gioco. Il 56enne ha perso al televoto, proprio con lo storico gieffino e Paolo Ciavarro. Subito dopo la diretta del reality, l’ex concorrente ha deciso di esprimere le sue emozioni e di ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto in questi mesi. L’attore, conosciuto anche come Er Mutanda, pur avendo avuto parecchi scontri nella casa di Cinecittà si è mostrato contento per aver vissuto questa esperienza televisiva.

Zequila ha commentato il suo percorso, scrivendo le seguenti parole: "Non pensavo che questa esperienza mi avrebbe toccato l’anima facendomi scoprire quelle parti di me che a volte mi dimenticavo. Ringrazio il pubblico sovrano, chi mi ha sostenuto dal primo momento che ho varcato la magica porta rossa”. L’attore inoltre ha fatto i dovuti ringraziamenti anche al conduttore Alfonso Signorini, per aver creduto in lui.

Infine Antonio si è soffermato a parlare anche della difficile situazione che sta vivendo l’Italia a causa dell'emergenza Coronavirus. L'ex gieffino ha ammesso che, dopo essere uscito dalla casa del GF Vip, si è reso conto del momento duro che ci ha sorpresi all'improvviso. Nonostante ciò Antonio, pur avendo fatto sapere ai suoi fan di essere scombussolato, ha concluso dicendo di sapere che andrà tutto bene.

Patrick e Paola Di Benedetto criticano Zequila

Anche se Antonio Zequila è stato eliminato ieri sera dal GF Vip, nella casa più spiata dagli italiani si continua a parlare dell’attore. Patrick Ray Pugliese non ha ancora digerito il fatto che l’ex gieffino prima di uscire dalla porta rossa, abbia sminuito la sua forma fisica.

Una volta terminata la puntata, lo storico concorrente infatti ha approfittato di una chiacchierata con Paola Di Benedetto per puntare il dito contro l’attore partenopeo. Quest’ultima, non appena Patrick le ha spiegato il motivo per cui ha dato del co**ne ad Antonio, ha criticato l’attore svelando che dopo aver appreso che lei è arrivata in finale avrebbe potuto fare un’uscita da signore invece di dire: “Sei in finale ma non è detto che vinci”. A questo punto il Ray Pugliese ha continuato a criticare il suo ex compagno d’avventura, visto che oltre a paragonarlo a ‘Gargamella’, ha aggiunto che si tratta di una persona poco intelligente.

Paola invece ha ribadito ancora una volta che l’obiettivo dell’attore era quello di vincere il Grande Fratello Vip, a tutti i costi.