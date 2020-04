Quella di venerdì 3 aprile sarà un'altra serata ricca di tante possibilità per chi vuole trascorrere la propria serata in casa davanti alla televisione. In particolare ci saranno tre proposte in prima visione televisiva sulla Rai: dal film drammatico Gifted-Il dono del talento su Rai 1, a The Good Doctor su Rai 2 e Passeggeri Notturni sulla terza rete.

Punta di diamante dei palinsesti Mediaset sarà invece la finale della diciannovesima edizione del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Per gli amanti del genere vintage, Cine 34 prosegue nella sua collezione con Cornetti alla crema, film commedia con Lino Banfi e Edwige Fenech del 1981.

Approfondiamo quindi tutto il palinsesto televisivo ricordando che in questo periodo, molto particolare, per via dell'emergenza sanitaria in corso, la programmazione di ciascun canale potrebbe cambiare fino all'ultimo momento.

Sulla Rai 'Gifted - Il dono del talento' e The Good Doctor

Su Rai 1 alle 21.25 c'è il film drammatico in prima visione televisiva Gifted, Il dono del talento. Il film narra la storia di Mary, bimba di sette anni, prodigiosa per le sue intuizioni matematiche. Su Rai 2 alle 21.20 vi saranno due episodi di The Good Doctor, intitolati Amore e Morte e L'influencer.

Su Rai 3 alle 21.20 ci sarà la fiction con Claudio Gioè dal titolo Passeggeri notturni.

Su Rai 4 alle 21.20 film d'azione Outcast, l'ultimo templare. Su Rai Movie alle 21.10 il film drammatico Suburra. Su Rai 5 dalle 21.15 Art Night, serata dedicata all'arte. Su Rai Premium alle 21.20 I Bastardi di Pizzofalcone, fiction con Alessandro Gassmann.

Su Mediaset la finale di Amici e l'approfondimento di Quarto Grado

Su Canale 5 grande attesa per la serata finale di Amici: si chiude l'edizione numero 19 del talent ideato e presentato da Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20. Su Rete 4 alle 21.25 serata tra cronaca e attualità con Quarto Grado. Su Italia 1 alle 21.25 il film d'azione Run All Night - Una notte per sopravvivere con Liam Neeson.

Su 20 ci sarà il film comico Austin Powers - La spia che ci provava dalle ore 21. Su Iris serata all'insegna dell'avventura con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo dalle ore 21. Su La5 alle 21.10 il film drammatico Possession - Una storia romantica. Su Cine 34 alle 21.10 ci sarà un classico della commedia come Cornetti alla crema con Lino Banfi e Edwige Fenech. Su Focus alle 21.15 vi sarà Charles De Gaulle, come si smonta e si rimonta una portaerei. Su Mediaset Extra come sempre serata all'insegna del Grande Fratello Vip in diretta dalla casa. Su Italia 2 dalle 21.20 film horror Esp 2 Fenomeni paranormali.

Su Top Crime alle 21.10 il film thriller Complotto di Famiglia.

Su La7 alle 21.15 attualità con Diego Bianchi e il suo Propaganda Live. Su La7d alle 21.30 serata maratona con quattro episodi del telefilm Body of Proof. Su Tv8 alle 21.30 serata con il meglio di Italia's Got Talent. Su Nove alle 21.25 il meglio di Fratelli di Crozza, il meglio di quando si stava meglio. Su Paramount dalle 21.10 il telefilm Sherlock.