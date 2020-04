Grossi colpi di scena caratterizzeranno la puntata di mercoledì 15 aprile de Il Paradiso delle Signore. La trama racconta che Vittorio Conti sarà in pensiero per l'indisposizione improvvisa di Marta Guarnieri, mentre Roberta Pellegrino vorrebbe trovare un modo per fare pace con Federico Cattaneo. Riccardo, invece, non si arrenderà alla prospettiva di diventare padre nuovamente dopo la partenza di Margherita.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 15 aprile: Vittorio preoccupato per Marta

Le anticipazioni del 128-esimo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso mercoledì 15 aprile su Rai 1, dicono che il famoso atelier milanese diventerà un set cinematografico per fare pubblicità al bikini, realizzato da Gabriella.

Purtroppo, il clima di spensieratezza sarà turbato da un brutto malessere di Marta, che farà preoccupare seriamente Vittorio. La Guarnieri, infatti, continuerà a prendere il rimedio anti-sterilità raccomandato dalla sua amica Camila non curante delle possibili controindicazioni. Il Conti apparirà molto agitato, sebbene la moglie cerchi di minimizzare l'accaduto.

Roberta preoccupata per Federico

Successivamente, Gabriella sarà sempre più scossa dalla lite avventura poco prima tra Cosimo e Salvatore, mentre ci saranno problemi sentimentali da risolvere anche per una delle coppie più amate dello sceneggiato.

Nel dettaglio, Roberta sarà preoccupata per Federico, il quale attenderà di entrare in sala operatoria in Svizzera. Tutte le Veneri, infatti, staranno vicine alla Pellegrino, in attesa di notizie da Silvia e Luciano, i quali avevano accompagnato il giovane Cattaneo in clinica. L'amica di Gabriella non sarà solo in pensiero per l'esito dell'operazione, ma anche per il futuro della storia con il figlio del ragioniere dopo la sua decisione di allontanarla dalla sua vita.

Lite furiosa tra Umberto e Riccardo, Rocco fa un regalo a Carletto

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore del 15 aprile, si evince che Ludovica, dopo essere stata rifiutata da Riccardo, penserà di non portare a termine la gravidanza, sebbene quest'ultimo si voglia prendere tutte le responsabilità del figlio che porta in grembo. Il Guarnieri, a questo punto, convincerà Angela a crescere il figlio che porta in grembo la Brancia insieme a lui.

Tutto questo influenzerà negativamente il rapporto tra padre e figlio Guarnieri. I due, infatti, litigheranno furiosamente. Alla fine, Umberto considererà la Brancia una ricattatrice.

Intanto, Rocco regalerà un momento di spensieratezza, facendo un simpatico regalo a Carletto. Il giovane Amato, infatti, confezionerà un casco da astronauta che riempirà di gioia il primogenito della Calligaris. Un modo, per sdebitarsi per avergli insegnato i tempi verbali. Infine, Salvatore consiglierà a Franco di moderare la sua gelosia, se non vuole mandare all'aria le sue nozze con Paola.