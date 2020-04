La prossima settimana, su Rai Uno andrà in onda l’ultimo appuntamento di stagione del famoso sceneggiato Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dell’episodio in programma venerdì 24 aprile 2020, raccontano che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) nonostante a breve convolerà a nozze con Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), farà un ultimo atto d’amore per Angela Barbieri (Alessia Debandi). In particolare, il nipote di Adelaide vorrà trovare una soluzione per consentire all’ex cameriera del circolo di riabbracciare il figlio Matteo in modo definitivo.

Agnese Amato (Antonella Attili) invece, comprometterà la relazione di Salvatore (Emanuel Caserio) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). La donna arriverà a nascondere il biglietto che suo figlio aveva scritto alla propria amata, per passare una serata insieme.

Ludovica ancora arrabbiata con Riccardo, Salvatore scrive un biglietto a Gabriella

Gli spoiler della 135esima puntata della soap opera prodotta da Rai prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, e in onda il 24 aprile 2020 si preannunciano ricchi di colpi di scena.

Ludovica dopo essere riuscita ad ottenere tutto ciò che voleva, ovvero convincere Riccardo a sposarla con un ricatto dimostrerà di aver architettato tutto alla perfezione. La Brancia di Montalto infatti farà capire di non essersi ancora dimenticata, che il rampollo dei Guarnieri ha messo fine alla loro storia a causa di Angela. Nel contempo Salvatore sempre più convinto che Gabriella sia la donna della sua vita, le lascerà un biglietto sul posto di lavoro.

Purtroppo il messaggio scritto dal barista siciliano per la Rossi finirà nelle mani sbagliate, quelle di Agnese, che ancora delusa dalla stilista coglierà l’occasione al volo per non far tornare insieme i due. Intanto Riccardo pur avendo accettato di diventare il marito di Ludovica, si renderà protagonista dell’ennesimo gesto d’amore nei confronti della giovane Barbieri.

La Rossi accetta di uscire con Cosimo, il socio di Marcello consolato dalla madre

Il fratello di Marta nonostante sarà cosciente del fatto di non poter avere nessun futuro al fianco di Angela, penserà di aiutare la giovane a ricongiungersi con il figlio. Successivamente Lidia Barone, la docente di Roberta, con il ruolo di ex partigiana catturerà l’attenzione di tutti coloro che si troveranno al paradiso durante la festa del 25 aprile facendo un discorso. L'intervento della vecchia conoscenza di Armando, colpirà in particolar modo Vittorio e Marta: quest’ultima addirittura crederà di aver visto una neonata tra le braccia di una giovane donna.

A questo punto si scoprirà che Salvatore aveva invitato Gabriella a trascorrere una serata con lui, dato che il messaggio verrà nascosto appositamente da Agnese. La talentuosa stilista del negozio più grande di Milano quindi non essendo al corrente del gesto fatto dal suo storico fidanzato per riconquistarla, accetterà subito di cenare con Cosimo. Ancora una volta il fratello di Tina e Antonio cadrà in preda allo sconforto totale, quando vedrà la sua amata e il Bergamini in auto insieme. Infine al socio di Marcello non rimarrà altra scelta oltre a quella di farsi consolare dalla madre, non appena rientrerà a casa con il cuore a pezzi.