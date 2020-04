La famosa serie televisiva Il Segreto dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per ben 9 anni, giungerà al termine poiché non sarà realizzata una nuova stagione. Lo sceneggiato prodotto da Atresmedia TV in collaborazione con Boomerang TV, dopo aver ottenuto un riconoscimento pubblico e critico in più di 60 paesi chiuderà i battenti a maggio 2020. Ovviamente in Italia gli episodi vanno in onda con circa sei mesi di ritardo rispetto alla programmazione spagnola, per tale motivo la fascia pomeridiana di Canale 5 sarà occupata dalla telenovela ancora per molto.

Il finale de Il Segreto verrà trasmesso a maggio su Antena 3

Nel corso delle ultime settimane sul web non si fa altro che parlare del finale de Il Segreto, la soap opera nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Finalmente Atreamedia e Boomerang Tv hanno comunicato l’annuncio ufficiale, riguardo alla messa in onda dell’ultimo episodio dello sceneggiato. Le avventure di Puente Viejo purtroppo non continueranno ad appassionare sino alla fine dell’anno in corso come si pensava, poiché la rete televisiva spagnola e il gruppo di media e comunicazione hanno reso nota la decisione definitiva.

I fan spagnoli dopo aver appreso che la dodicesima stagione si concluderà in Spagna a maggio 2020, sono apparsi delusi. Molti utenti sui social si sono lamentati del fatto che ci sarebbe voluto più tempo, per poter scoprire tutto ciò che è rimasto irrisolto nelle trame. La telenovela Il Segreto di Puente Viejo terminerà quindi il mese prossimo, dopo essere stata caratterizzata da oltre 2.300 episodi.

In attesa di poter assistere al gran finale, ogni pomeriggio su Antena 3 vengono pubblicati diversi video per poter rivedere delle scene passate, e alcune recenti interviste dei protagonisti. In questi anni la soap è riuscita a raccogliere una media di 1,6 milioni di spettatori, venendo considerata una delle serie televisive quotidiane più internazionali per essere stata trasmessa in oltre 60 paesi.

Soprattutto in Italia è diventata un fenomeno pubblico e sociale. Del cast invece hanno fatto parte ben 767 attori, e ci sono state oltre 23.877 comparse.

In Italia la soap opera saluterà il pubblico nel 2021

Nel contempo a movimentare le puntate iberiche attuali ci stanno pensando Emilia Ulloa che è tornata in scena, per stare accanto al padre Raimundo Ulloa. Quest’ultimo sta vivendo dei bruttissimi momenti, a causa delle torture subite da Donna Eulalia Castro. In particolare l’ex locandiere, pur avendo recuperato i sensi, continua a non reagire a nessun stimolo al tal punto da non riuscire nemmeno a riconoscere i suoi familiari, compresa la moglie Francisca Montenegro.

Matias e Marcela stanno cercando ancora di ritrovare la serenità perduta, mentre Rosa ha fatto capire di volersi sbarazzare della scomoda sorella Marta. A questo punto per sapere quale mistero sarà svelato nell’episodio conclusivo, non resta che continuare a vedere gli ulteriori sviluppi delle vicende. Infine è bene ricordare ai lettori che gli italiani per via della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica, diranno addio alla soap nel 2021.