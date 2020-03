Inaspettata alleanza tra due protagoniste de Il Paradiso delle Signore, la soap opera che ha conquistato milioni di telespettatori sulla tv di Stato. Le anticipazioni della nuova puntata, in programma il 2 aprile su Rai 1, rivelano che Silvia Cattaneo e Clelia Calligaris inizieranno a collaborare per il bene di Luciano, mentre Salvatore Amato aggredirà fisicamente Cosimo Bergamini, il suo rivale in amore.

Il Paradiso delle Signore trama 2 aprile: Salvatore geloso di Gabriella aggredisce Cosimo

La trama della puntata, trasmessa giovedì 2 aprile 2020 su Rai 1, rivelano che ci saranno importanti novità per gli amati protagonisti della soap italiana.

In particolare, ci sarà clima di festa al grande magazzino dopo il ritorno di Gabriella dalle sfilate parigine. Qui, la stilista avrà grandi riconoscimenti, tanto che un giornale le dedicherà un articolo. Peccato, che la Rossi compaia sorridente e felice insieme a Cosimo in uno scatto pubblicato in prima pagina. In seguito, la rivista capiterà tra le mani di Salvatore, che accecato dalla gelosia, deciderà di avere un confronto con Bergamini. Il giovane Amato non si limiterà ad affrontare verbalmente il rivale, ma passerà alle vie di fatto.

Infatti, stenderà Cosimo con un gancio in pieno volto.

Silvia e Clelia collaborano per aiutare Luciano

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, si evince che Luciano rischierà di mettersi in seri guai per non dare una delusione al figlio, deciso a sottoporsi ad una rischiosa operazione in Svizzera. Il marito di Silvia, infatti, penserà di rivolgersi ad uno strozzino per finanziare l'intervento dopo che i risparmi di zia Ernesta sono spariti nel nulla.

La moglie, a questo punto, tenterà di convincere il contabile a non compiere una pazzia del genere, se quest'ultimo non si rivelasse irremovibile. Di conseguenza, la signora Cattaneo non avrà altra scelta che quella di chiedere l'aiuto di Clelia, la sua rivale in amore. Possiamo svelare, che la Calligaris e Silvia uniranno le forze per impedire a Luciano di mettersi in brutto giro di usura.

Adelaide sempre più manipolata da Achille

Le trame de Il Paradiso delle Signore, rivelano che tutti gli occhi saranno focalizzati sullo sporco gioco di Ravasi ai danni della Contesa di Sant'Erasmo. L'astuto imprenditore, infatti, avrà intenzione di ripianare i suoi conti in rosso, mettendo le mani sul patrimonio della donna, una volta diventata sua moglie. Al tal proposito, Adelaide inizierà a sospettare che Riccardo non sia adatto a gestire il patrimonio di famiglia dopo essersi confrontata con Achille. Peccato, che Umberto cerchi di convincerla del contrario, tanto da metterla in guardia sulla cattiva fede dell'imprenditore.

Infine, la spingerà a rinunciare a sposare Achille, che nel frattempo metterà in dubbio la capacità imprenditoriale del giovane Guarnieri.