Prosegue Il Paradiso delle Signore 4 con l'appuntamento pomeridiano e nuove puntate ancora per un'altra settimana. Nell'episodio che andrà in onda mercoledì 22 aprile, Luciano tornerà a Milano ripensando a Clelia e parlerà con Roberta per capire la situazione creatasi tra lei e Federico. Intanto Gabriella non apprezzerà per niente il gesto di Laura e Roberta per farla riavvicinare a Salvatore, mentre a villa Guarnieri tornerà Ludovica. La Brancia tornerà a convivere con Riccardo che vivrà tutto come una sorta di maledizione.

Infine, per Marta e Vittorio tornerà il sereno, dopo un periodo di allontanamento.

Per le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Gabriella disapproverà Roberta e Laura

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 22 aprile raccontano che Luciano farà ritorno a Milano. Dopo la riuscita dell'intervento di Federico, il primo pensiero del ragioniere sarà quello di voler riabbracciare Clelia. Successivamente, Cattaneo vorrà parlare con Roberta per comprendere meglio la situazione tra la ragazza e suo figlio e se c'è speranza che i due tornino insieme.

Nel frattempo, Gabriella non apprezzerà il gesto che la sua coinquilina e Laura hanno fatto per farla riavvicinare a Salvatore. L'incontro combinato dei due ex fidanzati, infatti, sarà visto da parte della stilista come una trappola.

Secondo le anticipazioni del 22 aprile, al Paradiso Marta e Vittorio torneranno insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 22 aprile rivelano che, nella puntata di mercoledì, Gabriella ripenserà al suo incontro con Salvatore, convinta che la situazione tra loro sia peggiorata.

I due ex fidanzati sembreranno essere arrivati ad una distanza incolmabile, priva ormai di comunicazione. Intanto al Paradiso verrà allestito un Tabellone speciale in occasione della giornata del 25 aprile. Con l'aiuto di Armando, il manifesto esporrà le foto della Memoria per onorare momenti indelebili della storia italiana.

A Villa Guarnieri ritornerà Ludovica, questa volta non più come ospite ma come inquilina.

La convivenza con la Brancia non sarà serena per Riccardo che vivrà tutto con angoscia, come se la sua vita fosse segnata. Il rampollo, infatti, penserà che il destino lo abbia messo per l'ennesima volta di fronte ad una sfida senza soluzione. Il giovane Guarnieri penserà di non poter essere mai felice.

Per Marta invece, fortunatamente, le cose sembreranno andare meglio. Dopo diverse incomprensioni con suo marito ed il trasferimento a villa Guarnieri, Marta e Vittorio ritorneranno insieme e tra loro scoppierà ancora una volta la passione. Almeno per i Conti, i problemi sembreranno essere superati.