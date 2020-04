I fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri possono tirare un sospiro di sollievo: la coppia nata al trono over di Uomini e donne non si è lasciata. Negli ultimi giorni erano circolate voci di una possibile crisi tra i due, visto che non comparivano insieme sui social da un po' di tempo. Ieri, sabato 18 aprile, però, la coppia ha messo a tacere tutti i pettegolezzi dando vita ad una diretta su Instagram durante la quale sono apparsi innamorati ed uniti, nonostante gli apprezzamenti di una follower nei confronti di Riccardo.

Ida e Riccardo insieme: nessuna rottura all'orizzonte

Ida e Riccardo sono ancora insieme in quarantena: nessuna rottura per una delle coppie più amate del trono over che nonostante i continui alti e bassi non ha mai smesso di far sognare i telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Uniti e anche complici, la Platano ed il Guarnieri si sono finalmente fatti vivi con i loro sostenitori parlando un po' di tutto. I due, come ha mostrato il promo della nuova formula di Uomini e Donne saranno collegati con Gemma Galgani mentre la dama chatterà con i misteriosi corteggiatori, ma non è dato ancora sapere se avranno un ruolo attivo se si limiteranno ad assistere alle vicende della torinese in qualità di sostenitori vista la grande amicizia che lega la Galgani a Ida.

E se su questo punto la coppia è stata abbastanza vaga, ha invece voluto smentire in maniera categorica una gravidanza della Platano. Se all'inizio della diretta l'ex cavaliere aveva scherzato un po' sull'argomento, alla fine i due hanno affermato che per il momento non c'è nessun bebè in arrivo anche se alcuni fan avevano visto la Platano un po' più rotonda del solito.

Riccardo corteggiato in diretta Instagram

Successivamente, Ida ha dovuto fare i conti con una fan un po' troppo insistente nei confronti del suo uomo. Ma nonostante la gelosia che caratterizzala Platano, l'ex dama, quando Riccardo ha ringraziato la fan che ha scritto di aver visto Uomini e Donne solo perché c'era lui, ha reagito scherzandoci su e senza darci troppo peso. Questo è il segno che sebbene le incomprensioni tra i due in passato non sia mancate Ida e Riccardo hanno trovato la chiave giusta per superare tutte le difficoltà.

Pericolo quindi scampato: Ida e Riccardo sono ancora insieme durante questa reclusione forzata e pare che l'unione si stia rafforzando ancora di più. Magari in futuro la Platano ed il Guarnieri decideranno di mettere su famiglia, anche se l'hair stylist ha già un figlio, ma per il momento si stanno godendo questi giorni di convivenza con la speranza che le liti e le discussioni siano ormai definitivamente un capitolo da archiviare.