Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nell'appuntamento di martedì 21 aprile dove Flo sarà costretta a confessare alla madre la verità sull'adozione di Phoebe e a svelare che in realtà la neonata non è altri che Beth, la figlia creduta morta di Hope. Shauna sarà sconvolta dal racconto della figlia e non si capaciterà di come abbia potuto fare una cosa del genere, sconvolgendo la vita di Hope.

Anticipazioni Beautiful, Shauna viene a sapere della gravidanza di Flo e dell'adozione

Le ultime puntate di Beautiful sono state incentrate su Flo e sulla scoperta dell'identità del suo padre naturale.

Come noto, la giovane è figlia di Storm Logan e ciò comporterà nel prosieguo delle puntate, non pochi cambiamenti nella sua vita. Primo tra tutti, il suo ingresso nella famiglia Logan, dove verrà accolta con gioia da Brooke, Katie e Donna. Le tre sorelle saranno felici di avere una nipote e racconteranno a Flo molti particolari del padre e di come abbia sacrificato la sua vita per amore di Katie.

La discussione inevitabilmente si sposterà sulla gravidanza di Flo e sull'adozione di Phoebe, anche se, ben presto, tutti si renderanno conto che Shauna non era al corrente che la figlia fosse incinta.

Da qui nasceranno dei contrasti proprio tra Flo e la madre, la quale sarà furiosa per il fatto che Flo le abbia potuto tenere nascosto il fatto di essere diventata madre.

Shauna scopre che Phoebe è in realtà la piccola Beth nella puntata di Beautiful del 21 aprile

Mentre Brooke e Wyatt in particolare, avranno qualche sospetto in merito a tutta la vicenda, Flo e Shauna, si riprometteranno di parlare della vicenda una volta rimaste sole.

Lasciata la casa di Brooke dunque, le due donne affronteranno la questione e Shauna si mostrerà furibonda con la figlia per aver dato in adozione quella che poteva essere la sua nipotina. Le anticipazioni sul prossimo episodio svelano che, a questo punto, Flo si vedrà costretta a confessare a Shauna tutta la verità.

La madre quindi, verrà a sapere che Flo non è mai rimasta incinta e che tutto è stato un piano orchestrato da Reese.

Shauna quindi, apprenderà dello scambio di culle e di come in realtà la piccola Phoebe sia proprio Beth, la figlia che Hope crede morta. Una rivelazione che lascerà sconvolta la madre di Flo, la quale sarà preoccupata per il gravissimo atto compiuto dalla figlia.

Insomma, emozioni e colpi di scena non mancheranno nella puntata in onda il prossimo 21 aprile. Si ricorda che la soap Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40, mentre su Mediaset play sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.