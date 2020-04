In onda un'altra puntata della soap Il Paradiso delle Signore 4, il 15 aprile 2020 su Rai 1. Le anticipazioni promettono un episodio imperdibile.

Riccardo non ci vedrà più dalla rabbia dopo che Ludovica gli avrà comunicato cosa intende fare con la gravidanza, visto che non ha accettato le sue condizioni. Per lei è essenziale il matrimonio e non ha certo intenzione di rovinare la sua reputazione. Proprio per questo, opterà per una scelta estrema.

Marta avrà un malore mentre è al lavoro e Vittorio inizierà a sospettare che la moglie gli stia nascondendo qualcosa di molto importante.

Inoltre, Riccardo prenderà in contropiede sia Ludovica che Angela, facendo una proposta alla Barbieri che la lascerà senza fiato. Federico invece, andrà sotto i ferri, sperando che l'operazione abbia esito positivo. Di seguito, le trame dettagliate.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata 15 aprile 2020 su Rai 1

Nella puntata di domani della soap in onda su Rai 1, tre amiche avranno modo di parlare della loro situazione sentimentale, non proprio rosea. Mentre fanno colazione, Roberta, Angela e Gabriella sentiranno di essere più unite che mai.

Angela è depressa per quanto scoperto su Riccardo e in ansia dopo il ritorno di Ludovica, che sente come una pericolosa rivale in amore. Gabriella non riesce a togliersi dalla mente tutto ciò che è successo con Cosimo e Salvatore. Roberta invece non fa altro che pensare a quel bacio con Marcello, capace di rovinare la sua storia con Federico.

La rabbia di Federico

Nella puntata di domani della soap Il Paradiso delle Signore 4, Riccardo non potrà trattenere la sua rabbia nel confronti di Ludovica, che ha deciso di interrompere la gravidanza.

La Brancia però potrebbe avere fatto un bluff, visto che conosce alla perfezione i punti deboli del giovane Guarnieri, ancora sofferente per la distanza forzata da Margherita.

Nel frattempo, Paola e Franco continueranno ad avere discussioni per via della gelosia. A cercare di mediare sarà Salvatore, ma non sarà così semplice.

L'intervento chirurgico di Federico nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 di domani

Determinante l'episodio della soap in onda domani. Federico infatti verrà sottoposto all'intervento chirurgico che potrebbe cambiargli la vita.

Roberta, in apprensione, verrà confortata da Marcello. Intanto, al grande magazzino si respirerà aria di festa per via dello sbarco sulla Luna dell'uomo e Carletto riceverà in regalo un simpatico casco da astronauta realizzato da Rocco.

La proposta inaspettata di Riccardo

Infine, nella puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 di domani 15 aprile 2020, Marta avrà un malore mentre sta realizzando un servizio fotografico.

Nonostante si sia sentita poco bene, la Guarnieri non dirà nulla a Vittorio riguardo la medicina che sta assumendo di nascosto.

Riccardo, non volendo rinunciare ad Angela, deciderà di farle una proposta inaspettata. Le dirà di avere intenzione di crescere il bambino di Ludovica con lei. Non ha però fatto i conti con il parere della ex fidanzata che, siamo certi, difficilmente accetterà visto che vuole interrompere la gravidanza.