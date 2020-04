Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Il Paradiso delle signore 4. La TV Soap ha saputo, nel tempo, conquistare una larga fascia di pubblico e viene mandata in onda, dal lunedì al venerdì, su Rai 1. Nella puntata di giovedì 9 aprile accadranno degli eventi che terranno i fans con il fiato sospeso, infatti Adelaide si troverà a compiere una scelta importante in grado di influenzare la sua vita futura. Nel caso non sia stato possibile assistere alle puntate precedenti, la Rai mette a disposizione, sul sito RaiPlay, lo streaming gratuito delle puntate.

Sarà sufficiente accedere tramite un computer o scaricare l'omonima app per device Android e iOS.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 9 aprile: Cosimo aiuta Gabriella

Gli spoiler dell'episodio di Il Paradiso delle signore, in onda il 9 aprile, svelano che ci sarà una forte tensione tra Agnese e Gabriella. La donna, infatti, già provata dalle fatiche del lavoro, avrà una discussione con 'la Venere' e deciderà di abbandonare il negozio in un momento di grande necessità. Gabriella, rimasta sola, rischierà di perdere il controllo della situazione, ma fortunatamente interverrà Cosimo che riuscirà ad aiutarla riportando l'ordine.

La donna non potrà fare a meno di notare quanto la presenza di Cosimo sia fondamentale, infatti anche in altre occasioni le aveva fornito il suo aiuto.

Umberto e Adelaide trascorrono la notte assieme

La trama dell'episodio di Il Paradiso delle signore del 9 aprile rivela che Umberto dovrà affrontare una grave crisi con se stesso. Infatti, l'uomo non si darà pace per via di Achille: è perfettamente consapevole che il futuro marito della Contessa sta cercando di truffare tutti, ma non ha le prove per dimostrarlo.

In preda alla disperazione chiederà ad Adelaide di cenare assieme a lui, per l'ultima volta, e lei accetterà. Durante l'incontro le cose procederanno bene, ma subito dopo i due verranno colti da un momento di folle passione e, impulsivamente, trascorreranno la notte assieme. La mattina seguente, Adelaide deciderà di cancellare l'accaduto, infatti è ancora decisa a sposare Achille. Nel suo cuore, però, si renderà conto di provare dei sentimenti sinceri per Umberto.

Il Paradiso delle signore, trama del 9 aprile: Adelaide e Achille si sposano

Le anticipazioni dell'episodio del 9 aprile di Il Paradiso delle signore svelano che Adelaide, dopo tanti ostacoli, convolerà a nozze con Achille. Umberto avrà moltissimi dubbi e sarà restio a presenziare alla cerimonia sia per la mancanza di fiducia in Achille e sia per quello che è accaduto con Adelaide.

Nel frattempo, al Paradiso ci sarà un importante ritorno: Ludovica. La ragazza, però, a dispetto dei pregiudizi, non avrà alcuna intenzione di rovinare la storia d'amore tra Riccardo e la sua fidanzata Angela.

Intanto, Laura continuerà a dedicarsi al confezionamento delle cento uova di cioccolata richieste da Vittorio.

Le cose potrebbero mettersi male in quanto ella mentirà dicendo di usare il suo vecchio laboratorio di pasticceria per lavorare, invece della casa Amato.