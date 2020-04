È di ritorno l'angolo dedicato alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore, la TV Soap italiana in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle 15:40. Nella puntata di venerdì 10 aprile Adelaide raggiungerà Umberto, dopo che quest'ultimo non l'ha salutata prima della partenza per il viaggio di nozze. Vittorio scoprirà la verità su Laura, mentre Ludovica farà una rivelazione sconvolgente.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 10 aprile: Adelaide è in partenza per il viaggio di nozze

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle signore in onda il 10 aprile, rivelano che Adelaide sarà pronta per partire per il suo viaggio di nozze insieme ad Achille.

Al momento della partenza, però, Umberto non sarà presente per salutarla. Adelaide non riuscirà ad accettare di mettersi in viaggio senza rivedere il Guarnieri, per questo motivo deciderà di recarsi da lui. La contessa per Umberto, nonostante ci sia stato il matrimonio con il Ravasi, prova ancora un forte sentimento.

Il Paradiso delle signore: Federico ignora Roberta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore svelano che Federico si preparerà psicologicamente ad affrontare l'operazione. Non sarà un momento facile dal punto di vista emotivo, soprattutto perché ad aggravare la situazione si aggiungerà anche la separazione da Roberta.

La donna cercherà di riavvicinarsi in tutti i modi e di farsi perdonare, ma riceverà solo indifferenza: Federico non è intenzionato a mettere una pietra sopra sul suo tradimento.

Nel frattempo Vittorio si renderà conto che Laura non sta lavorando nel suo vecchio laboratorio di pasticceria. Questo lo farà alterare molto, ma alla fine, dopo essere venuto a conoscenza del passato della Venere, deciderà di accettare le sue scuse.

Il Paradiso delle signore, spoiler di venerdì 10 aprile: Marta si sente in colpa

La trama della puntata del 10 aprile svela che Marta ascolterà il confronto tra Laura e Vittorio. La situazione la metterà molto a disagio, perché le farà pensare a tutte le menzogne che sta raccontando al marito in merito alla terapia che sta seguendo per curare la sterilità. Intanto Cosimo deciderà di preparare una cena per salutare Ludovica.

Verrà invitato anche Riccardo, che accetterà di essere presente, ma nel bel mezzo del pasto la ragazza affermerà di dover dire qualcosa di estremamente importante.

Nel caso in cui non si possa guardare la puntata quotidiana in onda alle 15:40, è possibile recuperarla tramite il portale per la visualizzazione in streaming RaiPlay. Il servizio è disponibile anche tramite app scaricabile, negli appositi digital store, per i sistemi operativi Android e iOS.