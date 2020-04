Continua a riservare delle sorprendenti sorprese lo sceneggiato Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Anche le puntate in programma la quarta settimana del mese di aprile 2020, lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Dagli spoiler si evince che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) dopo essere stato lasciato da Angela Barbieri (Alessia Debandi), accetterà le condizioni imposte da Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). In particolare il fratello di Marta per poter crescere suo figlio, non avrà altra scelta che sposare la sua ex fidanzata.

L’annuncio dell’imminente matrimonio ovviamente farà sprofondare la sorella di Marcello nello sconforto totale, al tal punto che sarà intenzionata a partire.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 24 aprile: Marcello si dichiara a Roberta

Le anticipazioni degli episodi della soap opera che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Rai dal 20 al 24 aprile accennano che Vittorio, dopo aver letto un articolo riguardante il 25 aprile, racconterà alla moglie ciò che è accadde alla sua famiglia durante la guerra.

A questo punto il direttore Conti sapendo che Armando fa parte dell’associazione nazionale partigiani d’Italia, gli chiederà dei consigli su come poter onorare al paradiso la festa della liberazione. Intanto Marcello quando vedrà Roberta amareggiata per aver deluso una sua professoressa durante un esame, la consolerà e approfitterà dell’occasione per farle sapere di provare qualcosa di forte per lei.

Nel contempo Marta si trasferirà alla villa Guarnieri per non essere riuscita a chiarire con il marito, invece Riccardo cercherà di trovare una soluzione con Ludovica.

Umberto ancora una volta starà accanto ai suoi figli, invece Salvatore sempre più convinto di non avere nessuna possibilità per tornare con Gabriella si sfogherà con Paola e Laura. Il giovane rampollo dei Guarnieri grazie al padre arriverà a prendere una decisione definitiva, sul futuro di Ludovica e del bambino che aspetta.

Successivamente Umberto si dirà disposto a convincere la giovane Brancia di Montalto a tornare a vivere nella sua tenuta: purtroppo quest’ultima non cambierà idea, visto che non vorrà che Riccardo riconosca suo figlio senza sposarla.

Riccardo e Ludovica fissano la data delle nozze, scoppia la passione tra Marta e Vittorio

A questo punto Riccardo non avrà altra scelta che assecondare la richiesta della sua ex fidanzata, visto che decideranno di convolare a nozze entro un mese. In seguito Roberta durante una solita giornata di lavoro riceverà la visita della docente Lidia Barone, che la incoraggerà a non mollare la presa con lo studio.

Quest’ultima rimarrà sorpresa quando rivedrà Armando, poiché non si sarebbe mai immaginata di incontrare dopo tanto tempo l’uomo con cui ha condiviso alcune battaglie partigiane in passato.

Intanto Marta e Vittorio continueranno a non andare d’accordo, mentre Roberta e Laura organizzeranno un incontro tra Salvatore e Gabriella con l’intento di farli riconciliare. Luciano non appena farà ritorno a Milano penserà subito a Clelia, senza sapere che la Pellegrino vorrà presto avere un confronto con lui per apprendere nel dettaglio come è andato l’intervento di Federico. La Rossi dopo aver incontrato Salvatore grazie a Roberta e Laura si arrabbierà con le due veneri, e avrà nuovamente la conferma che lei e il barista siciliano debbano prendere due strade diverse.

Grazie ad Armando al Paradiso verrà allestito un tabellone speciale, in cui saranno inserite delle foto per ricordare la festa del 25 aprile. Ludovica tornerà a condividere lo stesso tetto con Riccardo, mentre Marta e Vittorio dopo essersi ricongiunti si lasceranno andare alla passione. I coniugi Conti felici per la complicità ritrovata, arriveranno a pensare all’idea di poter adottare un bambino.

Angela intenzionata a partire, Salvatore disperato a causa della madre

Nel frattempo Angela non la prenderà affatto bene, quando verrà a conoscenza che Riccardo presto diventerà il marito di Ludovica.

La giovane Barbieri, sempre più innamorata del rampollo dei Guarnieri, penserà di andarsene da Milano. Il ragioniere Cattaneo per non ricevere più domande da Roberta le racconterà una menzogna su suo figlio, per farla stare tranquilla.

Successivamente Luciano e Clelia nonostante si renderanno conto di amarsi, saranno consapevoli di non poter stravolgere le vite di coloro che gli stanno accanto. Ludovica dopo aver incontrato al circolo un medico con cui avrà una forte intesa, dimostrerà di non aver ancora perdonato Riccardo per averla lasciata a causa di Angela.

Salvatore pare convinto che Gabriella sia la donna giusta per lui e le lascerà un biglietto in atelier, che purtroppo finirà nelle mani di sua madre Agnese.

Il giovane Guarnieri, pur avendo scelto di rimanere con Ludovica, continuerà ad interessarsi di Angela. Marta dopo aver ascoltato un discorso dell’insegnante di Roberta, avrà l’impressione di aver visto una giovane donna con in braccio una neonata.

Intanto Salvatore, non sapendo che il messaggio che ha scritto a Gabriella è stato sottratto da sua madre, cadrà in preda alla disperazione quando vedrà la sua amata andare a cena con Cosimo.