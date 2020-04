Un altro amatissimo personaggio della soap opera di Rai 1, intitolata il Paradiso delle Signore, è Riccardo Guarnieri. Il giovane rampollo della vita milanese viene personificato dall’amatissimo attore Enrico Oiteker. Sono due anni che l’artista interpreta questo personaggio. Ieri pomeriggio, mercoledì 1 aprile, l’attore che ha origini italo- svizzere, in una diretta Instagram con Il Tempo, ha svelato ai suoi fan, dei piccoli segreti sul ruolo che interpreta nella soap. Inoltre, ha anticipato anche ciò che si vedrà nelle prossime puntate del Paradiso, con la storia d’amore tra Riccardo ed la Venere Angela Barbieri che sarà una relazione tormentata.

Sulla storia d’amore di Angela e Riccardo ci saranno sviluppi

Il divo del Paradiso, nella soap è un vero e proprio galantuomo che fa perdere la testa a moltissime ragazze. Attualmente Riccardo nella soap ha una tormentata storia d’amore con Angela Barbieri. Per la ragazza ha infatti lasciato la fidanzata Ludovica Brancia di Montalto. Però la loro relazione non sarà facile: la prima ad ostacolarla sarà proprio la temibilissima zia, la Contessa Adelaide, che non vede proprio la giovane Angela di buon occhio.

Per questo motivo, Enrico Oetiker, ha svelato come si evolverà la storia d’amore tra Riccardo e Angela dicendo: “Se le storie non sono molestate, tormentate, non ci piacciono quindi ci saranno degli sviluppi.” Non si lascia andare nel dire altro: preferisce invece lasciare il mistero su come andrà a finire questa storia sentimentale.

Enrico Oetiker è felice di essere ‘Riccardo Guarnieri’

Nella diretta Instagram con il Tempo, il giovane attore ventisettenne, ha affermato di essere felice di interpretare questo personaggio all’interno della soap.

Ha definito Riccardo Guarnieri un personaggio “tridimensionale”, che proprio in seguito al suo passato tormentato, riesce ad superare tutte le difficoltà e a diventare più maturo. Insomma, Riccardo è un personaggio ad ampio spazio. L’attore, inoltre, ha svelato anche un’interessante retroscena sul suo provino per il Paradiso delle Signore. L’attore, si era presentato ai cast, proprio per interpretare nella soap il ruolo di Riccardo Guarnieri.

Questo era un ruolo molto ambito: Oetiker infatti ha svelato che per interpretare Riccardo, altri attori della soap si erano proposti, come ad esempio Alessandro Faella, che invece è stato scelto per interpretare il personaggio di Federico Cattaneo. Il Paradiso delle Signore è una soap che incolla davanti alla Tv milioni di telespettatori: l’audience è infatti molto alto(sono circa 3 milioni di spettatori) che ogni pomeriggio si siedono sul proprio divano, alle 15.40, per ammirare le storie degli amati protagonisti.