Il Paradiso delle signore, con le sue storie ricche di colpi di scena, sta regalando ogni giorno un momento di serenità ai tanti fan della soap. Intanto alcuni degli attori che prestano il volto ai personaggi della soap stanno cercando di restare vicini agli appassionati del "Paradiso" anche attraverso delle interviste al portale Tvserial, nelle quali raccontano come stanno trascorrendo loro questo periodo particolare. L'ultima in ordine di tempo a rilasciare un'intervista da casa sua è stata Francesca Del Fa, che interpreta Irene Cipriani.

Francesca Del Fa: 'Sto cercando di imparare a cucinare'

Francesca Del Fa, l'interprete di Irene Cipriani a Il Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di TvSerial durante la quale ha parlato di come sta trascorrendo il tempo libero che ha a disposizione in questo periodo a casa.

A tal proposito ha detto: 'In questo periodo, sto cercando di imparare a cucinare, visto che io sono sempre stata un disastro in cucina, però adesso ho il tempo di imparare. Tuttavia per il momento sto combinando solo guai, vedremo se col tempo migliorerò.

Poi ho riscoperto la passione per la scrittura e cerco sempre di scrivere ciò che mi passa per la testa e le emozioni che provo in questo periodo'.

Del Fa: 'Irene avrebbe letto mille riviste per trovare un miliardario'

Francesca Del Fa nel prosieguo dell'intervista ha parlato di come avrebbe affrontato questo periodo il suo personaggio di Irene, affermando: 'Secondo me, in una situazione del genere Irene leggerebbe un sacco di riviste per trovare il miliardario giusto e soprattutto farebbe molto esercizio fisico per prepararsi alla prova costume per quest'estate'.

Per quanto riguarda cosa le manca di più della vita sul set, l'attrice ha detto che le manca tutto, persino svegliarsi alle 5 della mattina, le mancano i colleghi e la troupe e tornare a casa alle 7 di sera e studiare i copioni per il giorno successivo.

'Scopriremo un vizietto di Irene'

Francesca Del Fa ha poi svelato di sentire tutti i colleghi con i quali cerca di tirarsi su il morale mandandosi video scherzosi.

In seguito ha svelato qualcosina circa il suo personaggio, la bella interprete ha detto: 'In realtà non posso anticipare nulla, ma vi dico soltanto che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, scoprire un vizietto di Irene, ma non dico quale'.

L'interprete toscana ha poi concluso l'intervista con un messaggio per i fan della soap daily di Rai 1, dicendo loro di prendere questo momento come una possibilità di riscoperta delle cose semplici, un periodo in cui c'è stato concesso del tempo ed ovviamente in cui è sempre possibile guardare Il Paradiso delle signore.