Continuano le avvincenti vicende legate ad un grande magazzino milanese nella Milano dei primi anni '60. Le trame de Il Paradiso delle Signore, trasmessi dal 20 al 24 aprile su Rai 1, regaleranno emozioni uniche ai fans dei protagonisti dello sceneggiato italiano. In sintesi, Ludovica Brancia sferrerà l'asso nella manica per riprendersi Riccardo Guarnieri, mentre Marcello Barbieri dichiarerà i propri sentimenti a Roberta Pellegrino. Infine, Armando Ferraris diventerà sempre più il protagonista delle dinamiche sorte al magazzino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Roberta riceve una dichiarazione d'amore da Marcello

Le anticipazioni delle puntate in onda tra lunedì 20 e venerdì 24 aprile, dicono che Vittorio rivelerà a Marta cosa successe alla famiglia Conti durante la guerra, leggendo una pagina del quotidiano, dedicata alla ricorrenza del 25 aprile. Marcello, invece, consolerà Roberta dopo aver avuto dei problemi con una docente. La Pellegrino, infatti, apparirà distratta dai suoi guai personali, tanto che il fratello di Angela ne approfitterà per farle una dichiarazione d'amore, visto che è da sempre innamorato di lei.

Marta si trasferisce alla Villa, Riccardo decide di sposare Ludovica

Marta e Vittorio saranno sempre più ai ferri corti. La coppia, infatti, si lascerà andare a dei litigi, che si ripercuoteranno sulla sfera lavorativa. Alla fine, la Guarnieri deciderà di prendere una pausa, tanto da trasferirsi alla Villa di Umberto. In questo frangente, il padre starà vicino alla figlia, consigliandola nei migliori dei modi.

Inoltre, l'uomo si rivelerà un padre modello con Riccardo, sempre più pressato dagli obblighi imposti da Ludovica. A tal proposito, la Brancia pretenderà di essere sposata, altrimenti metterà fine alla sua gravidanza. Il giovane Guarnieri, a questo punto, sarà costretto a rinunciare al suo sogno d'amore con la Barbieri per accettare il matrimonio riparatore con la Brancia. Infine, quest'ultima dimostrerà di avere una strana simpatia per un medico, giunto alla caffetteria, mentre Angela avrà intenzione di lasciare Milano per non soffrire più.

Il Paradiso delle Signore spoiler: Luciano e Federico tornano a Milano, la Guarnieri fa pace con Vittorio

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che ci saranno sempre più tensioni tra il direttore e la Guarnieri, mentre Laura e la Pellegrino organizzeranno un modo per riavvicinare Salvatore e Gabriella. Luciano e Federico, invece, ritorneranno a Milano, tanto che la fidanzata vorrebbe avere alcune informazioni sull'esito dell'operazione, se quest'ultimo non si rifiutasse di incontrarla. Allo stesso tempo, Marta lascerà l'abitazione di famiglia dopo essere stata convinta dalle sagge parole del padre a ravvicinarsi a Vittorio.

Qui, la coppia farà finalmente la pace con un incontro ricco di passione. In seguito, decideranno di cominciare le pratiche per adottare un bambino. Clelia, nel frattempo, apparirà sempre più innamorata del ragionier Cattaneo. Peccato, che alla fine la coppia di amanti decida di non stravolgere la vita delle rispettive famiglie, nonostante il loro sentimento d'amore.

Salvatore scrive una lettera a Gabriella

Ludovica continuerà a fare la sostenuta con Riccardo, nonostante si sia impegnato a sposarla senza amore. Ma, il giovane Guarnieri non metterà Angela in secondo piano, tanto da studiare un modo per farle riabbracciare suo figlio, nel frattempo adottato da una facoltosa famiglia in Australia.

Nel frattempo, Salvatore scriverà una lettera a Gabriella, che però cadrà nelle mani di Agnese. La signora Amato, a questo punto, occulterà il bigliettino, in quanto crede che la Rossi non sia la donna giusta per il figlio. Dall'altro canto, la stilista accetterà l'invito di Cosimo a salire sulla sua auto. Una scena, che sarà vista dal giovane Amato, il quale cadrà nella disperazione tanto da correre a casa di sua madre, ignaro di essere stato ingannato da lei.