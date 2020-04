La puntata di venerdì concluderà una settimana caratterizzata da incredibili colpi di scena. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10 aprile su Rai 1 annunciano moltissime emozioni per i fans delle vicende di un famoso atelier della Milano agli anni 60. Tutte le attenzioni saranno rivolte intorno al mistero di Ludovica Brancia, tornata nel frattempo nel capoluogo lombardo. Inoltre, ci sarà apprensione per Federico Cattaneo in viaggio verso la Svizzera dove lo aspetta la prova più dura della su vita.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 aprile: Adelaide vede Umberto dopo le nozze con Achille

Le anticipazioni della puntata di venerdì 10 aprile rivelano che la contessa di Sant'Erasmo si accingerà a partire per la luna di miele dopo aver sposato Achille Ravasi. Adelaide, comunque prima di salire a bordo dell'autoritaria con il losco uomo d'affari, chiederà di vedere suo cognato. La donna dimostrerà di non aver dimenticato la notte di passione appena trascorsa con Umberto. La zia di Marta, infatti, non vorrà rinunciare al commendatore neanche ora che è diventata la signora Ravasi.

Come reagirà Achille al tradimento della sua neo-sposa?

Federico in viaggio verso la Svizzera

Successivamente tutti gli occhi saranno per il giovane Federico, deciso a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico presso una clinica svizzera per poter sperare di tornare a camminare. Un viaggio, che si rivelerà più pesante del solito, visto che il giovane Cattaneo non potrà contare sul sostegno della sua fidanzata.

Il fratello di Nicoletta, infatti, deciderà di troncare la relazione con Roberta dopo aver appreso che aveva baciato Marcello. Dall'altro canto, la Pellegrino non potrà che assistere impotente al muro imposto dall'ex fidanzato, che si dimostrerà troppo orgoglioso per tornare indietro.

Marta accusa dei sensi di colpa, Vittorio rimprovera Laura

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, si evince che Laura riuscirà a portare a termine il grosso impegno, ordinato da Vittorio.

Più tardi, il direttore rimprovererà aspramente la Parisi colpevole di essersi fatta aiutare a confezionare le 100 uova di Pasqua. Nonostante questo, il Conti si scuserà per essere stato troppo duro quando apprenderà il suo terribile passato. Dall'altro canto, Marta sarà vinta dai rimorsi di coscienza per stare assumendo il rimedio per la sterilità, suggerito dall'amica Camilla all'oscuro del consorte. A tal proposito, quest'ultimo sarà molto preoccupato per i malesseri accusati dalla Guarnieri.

Ludovica aspetta un figlio da Riccardo

Infine, nella puntata ci sarà spazio per una rivelazione inaspettata di Ludovica tornata nel frattempo a Milano per partecipare alle nozze di Adelaide.

La Brancia, infatti, accetterà l'invito di Cosimo a partecipare ad una cena, dove si troverà seduta accanto a Riccardo. La ragazza approfitterà di questo clima di festa per annunciare di essere in attesa di un bambino dal figlio di Umberto. Una rivelazione, che lascerà tutti gli invitati ed il futuro padre pietrificati.