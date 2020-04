Secondo le ultime anticipazioni della soap opera iberica 'Una Vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 17 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Telmo Martinez cadrà nella trappola di Bartolomé e deruberà involontariamente Lucia Alvarado. Quest'ultima troncherà tutti i rapporti con l'uomo e lascerà Acacias 38.

Ramon penserà che sua moglie non è morta per cause naturali

Samuel Alday riuscirà a liberarsi di Batan e allo stesso tempo, troverà un modo per incastrare l'ex sacerdote.

In particolare, la polizia riceverà una lettera che apparentemente sarà scritta dallo strozzino, nella quale l'uomo annuncerà il suicidio in seguito ad alcuni ricatto di Telmo, sfruttando i segreti raccontati nell'intimità del sacramento della confessione. Nonostante ciò, Lucia darà piena fiducia all'ex parrocco e non lo riterrà responsabile di questa azione, però i paesini la penseranno diversamente.

Intanto, Celia avrà degli atteggiamenti sempre più ossessivi nei confronti della piccola Milagros e questo creerà non pochi dissapori con Ramon, padre della neonata.

Quest'ultimo poi, deciderà di entrare nella stanza in cui è morta Trini e dopo aver trovato un cuscino sporco di sangue, giungerà alla terribile conclusione che sua moglie, non sia morte per cause naturali, ma perché è stata uccisa. Nel frattempo, Felipe inviterà ancora una volta la sua consorte, a lasciar perdere la bambina.

Poco dopo Bartolomé convincerà Telmo a firmare un documento della fondazione della Alvarado e poi lo nasconderà in un cassetto di una scrivania dell'ex sacerdote.

I due promessi sposi saranno ignari dell'inganno dell'uomo e continueranno a fantasticare sul loro imminente matrimonio.

Lucia scoprirà che Telmo l'ha derubata

Poco dopo, Ramon deciderà di trasferirsi a Parigi per un po di tempo e questa cosa manderà Celia su tutte le furie. Nel mentre, la Alvarado scoprirà che il suo futuro sposo l'avrà ingannata, in quanto con il documento che ha firmato, trasferirà tutti i soldi di Lucia sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente, derubandola.

Ma in realtà, Martinez era all'oscuro di tutto, in quanto sarà caduto nella trappola di Bartolomé.

Per questo motivo, Lucia sarà distrutto dal dolore e deciderà di lasciare Acacias 38 e dirà addio per sempre a Telmo, nonostante Ursula la spinga a chiarirsi con l'uomo, per la situazione spiacevole che si è venuta a creare. Intanto, l'Alday e il priore Espineira esulteranno per la riuscita del loro piano malvagio. Infine, Leonor, Inigo, Flora e Tito, dopo essere riusciti a truffare Andres, saluteranno Liberto e Rosina e andranno a vivere in Portogallo.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate, per scoprire ulteriori novità.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in diretta tv, avrà modo di recuperarli tramite la piattaforma di Mediaset Play.