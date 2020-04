Torna l'amato appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La Rai ha deciso di trasmettere le repliche della quarta serie, conclusasi in anticipo per far fronte all'emergenza sanitaria in Italia. Tuttavia, le puntate andranno in onda con la consueta programmazione. La trama della replica, in programma il 30 aprile alle ore 15:40 su Rai 1, annunciano che ferveranno i preparativi delle nozze tra Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Gabriella Rossi, invece, finirà vittima di un incidente per colpa di Cosimo Bergamini.

Il Paradiso delle Signore, replica 30 aprile: Riccardo si rifiuta di aiutare Umberto

Nella replica della soap opera, che i telespettatori vedranno giovedì 30 aprile su Rai 1, Umberto tornerà dalla Svizzera nel capoluogo lombardo. Il Guarnieri, infatti, avrà intenzione di accompagnare Marta all'altare, tanto da essersi preso una pausa dagli impegni di lavoro in Svizzera. A tal proposito, Adelaide capirà che suo cognato ha dei gravi problemi finanziari, visto che i conti del suo istituto bancario fanno acqua da tutti i buchi.

La Contessa di Sant'Erasmo, a questo punto, chiederà a Riccardo di concedere un prestito al padre, attingendo dal suo patrimonio. Peccato, che il fratello di Marta si rifiuti di dare una mano al padre per colpa dei problemi pregressi.

Nicoletta non partecipa alle nozze di Marta, Cosimo rischia di far del male a Gabriella

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Cesare dovrà rinunciare ad accompagnare Nicoletta al matrimonio tra Vittorio e Marta.

Il dottore Diamante, infatti, avrà degli importanti impegni di lavoro tra le corsie di un ospedale. Di conseguenza, la Cattaneo rifiuterà di partecipare alla cerimonia per non trovarsi di fronte a Riccardo, di cui è sempre profondamente innamorata. Gabriella, nel frattempo, rischierà di essere investita dall'auto condotta da Cosimo fuori dal grande magazzino. La Rossi, profondamente scossa per l'incidente, si scaglierà come una furia contro Bergamini.

Fortunatamente, la fidanzata di Salvatore non riporterà gravi conseguenze, tanto che il giovane sarà costretto a farle le sue più sentite scuse.

Luciano fa una sorpresa a Silvia

Nel frattempo, Marta sarà molto agitata per l'avvicinarsi del suo matrimonio, sebbene qualcuno tenti di sciupare il suo giorno più bello. La giovane, infatti, scoprirà che la disposizione dei tavoli all'interno della sala è stata cambiata senza ascoltare il suo parere. Infine, Luciano deciderà di fare una sorpresa a Silvia. Il ragionier Cattaneo, infatti, inviterà la consorte ad un film dal titolo "Rocco ed i suoi fratelli".

Precisiamo che le repliche della soap opera non andranno in onda venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoratori, mentre da lunedì 4 maggio riprenderà la solita programmazione, che si protrarrà fino a venerdì 8 maggio.