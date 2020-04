Gli spoiler della nota soap opera Il Segreto prospettano diverse novità per i fan affezionati. Nella puntata 2175 che verrà trasmessa oggi mercoledì 29 aprile alle ore 16:10, Marta Solozabal si renderà conto di provare dei sentimenti per Adolfo, l'uomo con cui sua sorella Rosa ha una relazione. Così Marta non saprà come comportarsi e spererà di andare via il prima possibile da Puente Viejo, ma suo padre deciderà di rimandare la partenza per Bilbao delle sue figlie, così la donna sarà costretta a rimanere in paese per tutto l'inverno.

Successivamente si scoprirà che Francesca Montenegro è ospite presso l'abitazione della Marchesa Isabel de los Visos. Di seguito i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Marta consiglia a Rosa di lasciare Adolfo

Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda oggi 29 aprile, Marta Solozabal si presenterà all'appuntamento con Adolfo per consegnare all'uomo un messaggio da parte di sua sorella Rosa. Durante l'incontro i due giovani si sfioreranno per un momento e resteranno entrambi colpiti da ciò che proveranno l'uno per l'altra.

Poco dopo Marta non porterà a termine il suo compito e fuggirà via, poiché si sentirà notevolmente a disagio per ciò che ha provato nei confronti di Adolfo. Una volta tornata a casa la donna riceverà molte domande da parte di Rosa, ma ad un certo punto perderà la pazienza e consiglierà a sua sorella di dimenticarsi per sempre di Adolfo, poiché l'uomo non è adatto a lei.

Successivamente Don Ignacio annuncerà a Marta e a Rosa che il loro viaggio a Bilbao sarà rimandato, poiché l'uomo è preoccupato per la sicurezza delle figlie e vorrà averle vicino il più possibile, pertanto le due sorelle dovranno trascorrere tutto l'inverno a Puente Viejo.

Dopo la notizia Marta sarà assai turbata per il fatto di dover rimanere in paese.

Mauricio preoccupato per Marcela

Mauricio sarà notevolmente preoccupato per Marcela, poiché noterà che la donna è molto triste. Poi Marcela ammetterà al sindaco di sentirsi sola, anche se Matias è tornato, poiché l'uomo ha dimostrato di essere diverso dal passato e non si preoccupa né della sua famiglia, né dei suoi amici.

Più tardi Adolfo racconterà a suo fratello Tomas che dopo l'incontro con Marta si sente assai strano.

In seguito Tomas rivelerà ad Adolfo di aver conosciuto Matias e di aver notato che l'uomo non è più innamorato della moglie Marcela. Nel frattempo la Marchesa Isabel de los Visos e Antonita cercheranno di non far scoprire a nessuno l'identità dell'ospite che alloggerà presso un'ala della casa, ma presto si scoprirà che si tratta di Francisca Montenegro.