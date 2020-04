I telespettatori di Beautiful, nelle prossime puntate rimarranno con il fiato sospeso. Infatti si assisterà, oltre alle solite discussioni e tensioni tra i vari personaggi, anche ad una violenta lite tra Shauna e Zoe. Una discussione talmente accesa che la Fulton punterà una pistola contro la giovane Buckingham. Ciò che spingerà Shauna a compiere questo gesto sarà il fatto che vedrà sua figlia Flo svenuta sul pavimento. Questa scena indurrà sua madre a pensare che Zoe abbia aggredito sua figlia, anche se le cose non sono andate proprio così.

Beautiful, anticipazioni italiane: Zoe vuole che Flo lasci Los Angeles

Quando Flo ha scoperto di essere una Logan, Zoe si trovava a Londra. Appena rientrata a Los Angeles, viene a sapere che è la figlia del defunto Storm Logan. A questo punto, la Buckingham inizia a temere che questo porterà la giovane Fulton ad avere rapporti sempre più stretti con Hope e la sua famiglia. Zoe non vuole che accada ciò, perché ha paura che si venga a sapere tutta la verità su Beth, la figlia di Hope che tutti credono morta.

Per questo motivo Zoe cerca di far allontanare Brooke da sua nipote, insinuando che, solitamente, i parenti solitamente saltano fuori solo per interesse. Questa strategia, però, non ha molto successo. Allora, la Buckingham cerca di convincere Flo a far ritorno a Las Vegas, suggerendole che tutta questa situazione potrebbe essere pericolosa per tutti e che tutta la verità potrebbe venire fuori. Il problema è che, ormai, la Fulton è cambiata: non è più una ragazza ingenua, che per soldi decide di mentire.

Flo ha, ormai, visto quanto tutte le sue bugie hanno fatto del male ad Hope ed è lacerata dai sensi di colpa. Se ha continuato a nascondere la verità è solo per l'insistenza di Reese, il padre di Zoe, di sua madre Shauna e della stessa Zoe. Il problema è che adesso non vuole più farlo e vuole definitivamente liberarsi da questo peso e da questo senso di colpa.

Spoiler Beautiful: Shauna punta la pistola contro Zoe

Flo è sempre più convinta che la cosa più giusta da fare sia quella di dire a Hope che sua figlia è viva. Proprio per questo, intende chiamarla. A questo punto Zoe e Flo iniziano a litigare e a contendersi il cellulare. Nella violenta discussione, la giovane Fulton batte la testa e perde i sensi. Ed è proprio a questo punto che Shauna entra in casa e vede sua figlia distesa sul pavimento. Credendo che sia stata la Buckimgham a ridurre in questo stato sua figlia, impugna una pistola e la punta contro Zoe. Si evita il peggio solo perchè Flo riprende i sensi e spiega a sua madre tutto quello che è successo.

Beautiful, puntate italiane: Zoe e Shauna convincono Flo a tenere nascosta la verità

A questo punto, Zoe e Shauna scopriranno che entrambe la pensano allo stesso modo: Flo deve continuare a mantenere il segreto sulla figlia di Hope. Infatti, Shauna ritiene che sua figlia non deve rovinarsi la vita per delle colpe che ha solo Reese. Così, convince sua figlia a non dire nulla ad Hope e a continuare a tenere nascosta tutta la verità.

Tutto questo andrà in onda nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda da Lunedi 4 Maggio a Domenica 10 Maggio alle 13:40 su Canale5.