Continuano le avvincenti vicende legate ad un prestigioso magazzino nella Milano nei primi anni sessanta. La trama della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 21 aprile sui teleschermi di Rai 1, dicano che Riccardo Guarnieri si troverà in una scomoda posizione, quando Ludovica Brancia rifiuterà la sua proposta. Il giovane, a questo punto, si vedrà costretto a salutare il suo sogno d'amore con Angela Barbieri per decidere di sposare l'ex fidanzata, incinta di pochi mesi. Salvatore Amato, invece, sprofonderà in una crisi sempre più nera quando capirà di non avere più chance con Gabriella Rossi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 aprile: Salvatore capisce di aver perso Gabriella

Le anticipazioni del 132° appuntamento, trasmesso martedì 21 aprile dalle ore 15:40 su Rai 1, rivelano che Salvatore crederà di non avere più chance con la stilista dopo averla vista salire su di un’auto con Cosimo. Sua madre Agnese, infatti, aveva nascosto la lettera, che aveva scritto per tentare di ricucire lo strappo con Gabriella. Per questo motivo, il giovane Amato confesserà i suoi patemi d'animo alle Veneri, Paola e Laura.

Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Umberto, che dimostrerà di essere un padre esemplare per i figli. In pratica, Riccardo e Marta (Gloria Radulescu) avranno bisogno dei consigli del Guarnieri per risolvere alcuni problemi con i rispettivi partner.

Riccardo costretto a sposare Ludovica

Dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Umberto (Roberto Farnesi) metterà una parola buona tra Riccardo e Ludovica.

L'uomo, infatti, convincerà la Brancia a trasferirsi presso la loro Villa di famiglia. Peccato, che la figlia di Flavia si dimostri irremovibile nella sua decisione di abortire, qualora il Guarnieri non accetti di convolare a nozze con lei. Il giovane, a questo punto, si troverà davvero in seria difficoltà, tanto da essere costretto a sposare la donna per non generare uno scandalo. A tal proposito, Ludovica pretenderà che le nozze siano celebrate entro un mese per non arrivare all'altare con il pancione in bella mostra.

Armando ritrova Lidia al grande magazzino

Nel corso del nuovo appuntamento, al grande magazzino giungerà Lidia Barone, la docente che cercherà di tirare su il morale a Roberta. La nuova arrivata, infatti, convincerà la Pellegrino a tentare nuovamente l'esame andato male. Tra Marta e il marito Vittorio, ci sarà ancora alta tensione, mentre Lidia rivedrà Armando, il suo compagno di tante battaglie partigiane al magazzino. Infine, l'ex di Federico e la Parisi organizzeranno un modo per riappacificare il figlio di Agnese alla talentuosa stilista.