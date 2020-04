"Bolle Show - Il meglio di Danza con me" è il programma di Rai 1 per la prima serata tv di sabato 18 aprile. A partire dalle ore 21:25 la rete ammiraglia della Rai trasmetterà questo spettacolo che di fatto consiste in un'antologia dei migliori momenti di tre edizioni dello show di Capodanno di Roberto Bolle. Il format prevede un cast stellare del quale faranno parte noti personaggi della tv, della musica e dello spettacolo. Nel corso dell'appuntamento appariranno Alberto Angela, Andrea Bocelli, Cesare Cremonini, Sting, Tiziano Ferro, Stefano Bollani, Luca e Paolo, Geppi Cucciari, Marco d'Amore, Fabri Fibra e Virginia Raffaelle.

Proprio con la Raffaele il noto ballerino ha dato vita allo spot "Distanti ma uniti" per la Protezione Civile.

Il meglio di Roberto Bolle in tv sabato 18 aprile su Rai 1

La programmazione di Rai 1 per la fascia prime-time di sabato 18 aprile è all'insegna della grande danza di Roberto Bolle.

In uno studio che fa tornare alla mente i grandi varietà televisivi della Rai del passato, il noto ballerino di Casale Monferrato darà vita ad un programma che prevede anche l'intervento di grandi ospiti e di bravissime colleghe quali le ballerine Svetlana Zakharova e Nicoletta Manni.

Riguardo al contenuto della trasmissione, "Bolle Show - Il meglio di Danza con me" consiste in un'antologia dei momenti più intensi e salienti di alcune edizioni degli spettacoli di Capodanno che hanno avuto come protagonista la nota étoile che tutto il mondo ci invidia. Da tre anni, infatti, il palinsesto del primo canale Rai per il la prima serata del 1° gennaio prevede la messa in onda del format di ballo "Danza con me".

Lo spot con Virginia Raffaele

Per offrire sostegno all'operato della Protezione Civile in questo difficile momento di emergenza sanitaria, Roberto Bolle ha girato uno spot insieme alla brava imitatrice, presentatrice e comica Virginia Raffaele.

I due in verità non hanno ballato proprio insieme, ma ognuno si è cimentato in passi di ballo nella propria abitazione, riprendendosi con lo smartphone, e dall'unione tra i due filmati è sortito un video ben sincronizzato sulle note di John Travolta e Uma Thurman nel film cult "Pulp Fiction".

Sempre per la Protezione Civile, inoltre, martedì 31 marzo Rai 1 ha trasmesso lo spettacolo "Musica che unisce" al quale hanno aderito molte star del panorama musicale italiano. Per fare alcuni nomi, all'evento in questione hanno partecipato il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Diodato, ma anche Brunori Sas, Emma Marrone, Levante, Riccardo Cocciante, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Cesare Cremonini, Mahmood, Ludovico Einaudi e molti altri ancora.