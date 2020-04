Il Paradiso delle Signore 4 prosegue con una nuova settimana ricca di emozioni per i numerosi telespettatori. Le trame delle puntate che vanno dal 13 al 17 aprile prevedono che Agnese tornerà a lavorare in atelier, mentre Marta continuerà a mentire a suo marito. Riccardo proporrà a Ludovica di riconoscere il bambino senza sposarla, ma lei non accetterà: il rampollo sarà costretto a parlare con Angela e Umberto. Al Paradiso, Franco farà una scenata di gelosia a Paola, mentre Ludovica comunicherà di voler rinunciare al bambino, provocando una forte reazione in Riccardo.

Infine, Cosimo dichiarerà il suo amore a Gabriella.

Per le anticipazioni dal 13 al 17 aprile, al Paradiso delle Signore arriverà Franco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 13 al 17 aprile raccontano che per Marta saranno giorni difficili. La donna, infatti, non si rassegnerà e porterà avanti la cura della sua amica Camilla, all'insaputa di Vittorio. Inoltre, per la Guarnieri, i discorsi sulla gravidanza susciteranno forte disagio. Durante una giornata di lavoro, Marta avrà un mancamento ma, nonostante questo, continuerà a mentire.

Intanto suo fratello Riccardo, dopo aver saputo che Ludovica aspetta un bambino, proverà a parlare con la donna proponendo di riconoscere il figlio ma di non volerla sposare. Naturalmente, la Brancia non accetterà la proposta del suo ex fidanzato che si sentirà costretto a rivelare tutto ad Angela e a Umberto. La Barbieri reagirà molto male alla notizia e, nonostante le rassicurazioni sull'amore che Riccardo prova per lei, soffrirà molto e prenderà una drastica decisione.

Intanto, Ludovica fara una scelta sconvolgente: vorrà interrompere la gravidanza. Questa notizia provocherà una forte reazione in Riccardo che si sfogherà con Umberto.

Nella settimana dal 13 al 17 aprile, al Paradiso delle Signore Vittorio scoprirà la cura segreta di Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 17 aprile rivelano che, nella prossima settimana, farà l'ingresso nella soap Franco, il marito di Paola.

La commessa sarà alle prese con il suo ex fidanzato che, prima le telefonerà e poi si presenterà in negozio. Proprio in quel momento arriverà Franco e farà una scenata di gelosia a sua moglie. Cosimo, intanto, deciderà di dichiarare il suo amore a Gabriella: la stilista sarà molto confusa, perché metterà a confronto i sentimenti che prova per Salvatore con quelli per l'imprenditore. Infine, Vittorio scoprirà la verità sulle medicine assunte dalla moglie: il dottor Conti capirà che sono stati proprio questi la causa del malessere di Marta e sarà molto preoccupato per lei.