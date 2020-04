Grandi novità in arrivo nei prossimi appuntamenti iberici dello sceneggiato Il Segreto, sempre ricco di intrighi. Le anticipazioni relative agli episodi in programma in Spagna la settimana prossima, raccontano che Alicia Urrutia riuscirà finalmente a raggiungere il suo obiettivo, visto che verrà proclamata il nuovo sindaco di Puente Viejo al posto di Mauricio Godoy. Inigo Maqueda invece smaschererà la diabolica marchesa Isabel de Los Visos, venendo a conoscenza che nella tenuta della donna si nasconde il francese J.

Pierre.

Il Segreto, trame Spagna: Tomas apprende che sua madre è un membro degli arcangeli

Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 dal 20 al 24 aprile 2020, Marta dopo il ritorno di Ramon non sarà in grado di dire ad Adolfo se è il padre del bambino che aspetta. Intanto Pablo sorprenderà Carolina dandole un anello e un grande mazzo di fuori: Marta osserverà da lontano la scena romantica. Doña Begoña non sarà affatto felice che la relazione tra Carolina e Pablo sia stata resa ufficiale. Nel contempo sembrerà che Raimundo sia in fase di guarigione, mentre gli arcangeli si incontreranno per celebrare il battesimo di Tomas.

Quest’ultimo scoprirà che sua madre Isabel è un membro dell’organizzazione, invece la Montenegro affronterà Làzaro mentre sarà in procinto di uccidere l’Ulloa. Il malvivente farà sapere a Francisca di voler vendicare la morte del fratello Jeremías Campuzano. Isabel quando suo figlio Tomas le chiederà delle spiegazioni sul suo impegno nei confronti degli arcangeli, gli assicurerà che sono dalla parte giusta.

Nel frattempo Adolfo avrà bisogno di tempo per meditare, invece Inigo dopo aver pedinato Antonita metterà piede nel padiglione in cui alloggia l’ospite della marchesa de Los Visos.

Alicia vince alle elezioni politiche, la marchesa de Los Visos smascherata da Inigo

La Montenegro convincerà Làzaro a lavorare per lei, mentre Don Ignacio assicurerà ad Alicia che la voterà. Alla fine sarà quest’ultima a vincere alle elezioni, e Don Filiberto dimostrerà di essere contento.

Il sindaco Mauricio crederà che con la figlia di Urrutia ci saranno dei cambiamenti, mentre Matias condividerà la sua preoccupazione con la moglie dicendole che i monarchici non accetteranno la sconfitta. Maqueda perderà le staffe non appena avrà la certezza che Isabel gli sta mentendo, quando le farà delle domande sul suo ospite. Il capo squadra non potrà fare a meno di ricordare i momenti intimi vissuti con la marchesa. A questo punto, la madre di Tomas e Adolfo dirà al suo amante di essere stata scoperta da Inigo. Successivamente Don Ignacio si preoccuperà per Ramon, per il fatto che continua a lavorare fino allo sfinimento.

Il capitano Huertas annuncerà nella piazza del paese che il re sta lasciando la Spagna, e che dopo la proclamazione della seconda repubblica a formare il nuovo governo sarà Alcalá Zamora.

Ramon non perdona Marta, Raimundo non migliora

Pierre inviterà Maqueda a bere qualcosa, ed entrambi assicureranno di stare con la marchesa per amore. Tomas metterà al corrente il fratello della scomparsa di Inigo, e del fatto che nel padiglione soggiorna un ospite. Marta non riuscirà a riconciliarsi con il marito Ramon, che la accuserà di essersi approfittato dei suoi sentimenti e di averlo umiliato. Carolina dopo aver sentito le urla della sorella avvertirà Rosa e sua madre, invitandole ad intervenire.

Doña Begoña sceglierà di rimanere in disparte poiché Don Ignacio le ha chiesto di non intromettersi nelle questioni delle figlie. Francisca ed Emilia si prenderanno cura di Raimundo, che purtroppo non avrà nessuna reazione quando apprenderà l'esito delle notizie elettorali. Per finire la madre di Maria dirà a Marcela di quanto sia bello per una donna essere al capo del municipio: in tale circostanza Emilia noterà un po’ di risentimento da parte della nuora, ma si rifiuterà di chiederle delle spiegazioni.