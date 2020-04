Negli episodi di Una vita, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo, i telespettatori scopriranno la verità sulla morte di Trini Crespo (Anita Del Rey) e Celia (Ines Aldea). A far luce sul decesso delle due storiche protagoniste dello sceneggiato sarà Ramon Palacios (Juanma Navas) dopo un salto temporale di dieci anni. Il ricco borghese, grazie al supporto di Carmen e dei propri cari, affronterà per l’ennesima volta Felipe (Marc Parejo) e gli confesserà che la Alvarez Hermoso ha ucciso la sua consorte prima di morire accidentalmente.

Una Vita: il Palacios viene scagionato, l’Alvarez Hermoso su tutte le furie

Nel capitolo numero 990 della famosa soap opera, che verrà trasmesso su Canale 5 nelle prossime settimane, non mancheranno i momenti di tensione. Tutto comincerà quando, dopo aver scontato ben dieci anni di carcere, Ramon tornerà in libertà con la complicità del figlio Antonito. Il rilascio del Palacios ovviamente scatenerà la furia di Felipe che, oltre a rovinare la sua carriera spendendo tutti i suoi soldi in un malo modo, non riuscirà proprio a concepire che l’assassino di sua moglie Celia sia a piede libero.

A questo punto l’avvocato si scaglierà contro il suo vecchio amico che, intanto, instaurerà un bel rapporto con la sua domestica Carmen. Grazie alla vicinanza di quest’ultima il ricco borghese troverà il coraggio di far sapere ai propri familiari che la moglie dell’Alvarez Hermoso non è deceduta a causa sua. Scendendo nel dettaglio, Antonito e Lolita apprenderanno che la commerciante di tinte per capelli è caduta dalla finestra del loro appartamento dopo aver tentato di ferire Ramon per sottrargli la piccola Milagros.

Successivamente il Palacios Senior sceglierà di essere sincero con Felipe pur avendo promesso di non raccontare mai tutto ciò che è accaduto il giorno in cui Celia ha perso la vita. Il padre di Maria Luisa, quindi, busserà alla porta dell’avvocato e gli dirà che Trini è morta per mano di Celia.

Felipe apprende la verità sulla morte di Trini e Celia, Ramon deciso a contattare Fulgencia

Tramite dei flashback verrà ricostruito il momento preciso in cui la Alvarez Hermoso, prima di fare la caduta mortale, rivelò a Ramon di aver fatto morire la Crespo soffocandola con un cuscino per aver causato il suo aborto e perché non la riteneva idonea al ruolo di madre.

Sempre grazie alle clip si vedrà Celia intenzionata a porre fine all’esistenza del Palacios con la certezza che Milagros fosse sua figlia. Dopo essere venuto a conoscenza della dura realtà, Felipe si mostrerà incredulo in un primo momento con Ramon che gli dirà di essere rimasto in silenzio per tutto questo tempo per non intaccare la memoria di Celia. Inoltre il Palacios Senior farà presente al suo amico di sempre di essere ancora riconoscente a lui per avergli impedito di uccidersi quando era sul punto di farla finita per la perdita di Trini. Oltre a cadere nello sconforto totale l'avvocato riunirà tutti i tasselli e si ricorderà che in effetti la sua defunta aveva perso il lume della ragione prima di perdere la vita.

Per finire Ramon, per avvalorare la sua tesi, prenderà in considerazione l’idea di contattare Fulgencia, la balia che si prese cura di Milagros quando la Alvarez Hermoso iniziò a mostrare i primi segni di squilibrio mentale.