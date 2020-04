Venerdì 17 aprile sarà una nuova giornata dentro casa per moltissimi italiani, per chi farà la scelta del piccolo schermo, ci saranno numerose possibilità per trascorrere la serata davanti alla tv.

Tenendo sempre ben presente che, per ragioni legate all'emergenza sanitaria, è possibile che i palinsesti cambino in ogni momento, su Rai 1 in programma il terzo capitolo di Belle & Sebastien, mentre Canale 5 risponde con il film con Diego Abatantuono dal titolo Puoi baciare lo sposo. Su Italia 1 ci sarà invece New Moon, il secondo atto della saga Twilight.

Su Rai 1 le avventure di Belle & Sebastien, serata con Ncis su Rai 2

Su Rai 1 alle ore 21.25 va in onda Belle & Sebastien - Amici per Sempre, si tratta del terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry: la pellicola del 2018 è in prima tv.

Su Rai 2 alle 21.20 appuntamento con le inchieste di NCIS, stagione 17, episodio 5, dal titolo Un brutto risveglio. Su Rai 3 alle 21.20 andrà in onda il film in prima visione tv Nome di donna. Rai 4 alle 21.20 manda in onda il film Nemesi. Rai Movie propone il film Il fidanzato di mia sorella dalle 21.10.

Alle 21.15 Art Night su Rai 5 presenta L'arte rubata, I predatori del tempo. Alle 21.20 su Rai Premium ci sarà la fiction I bastardi di Pizzofalcone.

'Puoi baciare lo sposo' con Diego Abatantuono su Canale 5, repliche di Crozza su Nove

Su Canale 5 alle 21.20 in prima visione tv c'è il film con Diego Abatantuono, Dino Abbrescia e Antonio Catania, dal titolo Puoi baciare lo sposo. Ancora cinema su Italia 1: alle 21.20 in palinsesto c'e New Moon, secondo film della saga di Twilight.

Inchieste e approfondimento con Quarto Grado dalle 21.25 su Rete 4. Su 20 dalle 21.05 va in onda il film Pitch Black. Su Cine 34 pellicola classica alle 21.10 con in onda La signora gioca bene a scopa?

Cinema anche su Iris: dalle ore 21 ci sarà Strangerland. Su Italia 2 alle 21.20 Chernobyl Diaries La mutazione, film. Alle 21.10 su La5 Miss Detective. Su Top Crime alle 21.10 torna l'appuntamento con il telefilm The Mentalist, stagione 1 episodio 3 Marea Rossa.

Su Mediaset Extra dalle 21.15 Bim Bum Bam Generation. Serata che celebra la tv dei ragazzi degli anni '80 e '90.

Su La7 approfondimento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi va in onda dalle 21.25. Su La7d dalle 21.30 c'è invece la serie televisiva Damages.

Su Tv8 alle 21.30 serata con the best of Italia's Got Talent, raccolta delle migliori esibizioni. Su Nove dalle 21.25 Fratelli di Crozza - Il meglio di quando si stava meglio, selezione della satira di Maurizio Crozza.

Paramount ha in programma tre episodi del telefilm Sherlock. Su Cielo in onda il film Carmen. Su Giallo il telefilm I misteri di Brokenwood, Serie TV, episodio Il pescato del giorno.

Su Tv2000 in onda il film Departures.