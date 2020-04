La nuova stagione della soap opera Il Segreto sarà la più emozionante di sempre e i telespettatori di Canale 5 potranno vederla per tutto il 2020. Tantissimi i nuovi personaggi, che daranno vita a trame mai banali e in grado di catturare l'attenzione dall'inizio alla fine.

Le ultimissime anticipazioni de Il Segreto narrano che a Puente Viejo ci saranno strani movimenti. Don Filiberto sparirà nel nulla, mentre Raimundo continuerà a versare in un penoso stato catatonico. Francisca ed Emilia avranno idee divergenti a tal proposito e Isabel non farà altro che approfittarne.

Intanto, una misteriosa setta di uomini incappucciati seminerà il terrore. Chi sono gli Arcangeli e chi ne fa parte? Di seguito, le trame dettagliate.

Il Segreto, nuove puntate: il dolore di Francisca

Negli ultimi episodi della soap, che ora ha interrotto le riprese anche in Spagna per via dell'emergenza sanitaria, Raimundo è finalmente tornato a casa, mandando a monte le intenzioni criminali di Eulalia, morta per mano di Francisca. L'Ulloa però è in gravi condizioni. Non riconosce nessuno ed è uno stato catatonico.

La Montenegro sta cercando di farlo reagire stimolando in lui ricordi della loro storia d'amore, ma sembrerà tutto inutile. La diagnosi di catatonia verrà confermata anche dal luminare che verrà chiamato dalla preoccupata Francisca.

Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, Emilia arriverà al paesino per aiutare sui padre. Tuttavia, la Ulloa nasconde anche un'altra misteriosa motivazione legata al suo rientro che, almeno per ora, non è stata resa nota.

Proprio su essa indagherà Isabel, non perdendo occasione per far scontrare Emilia e Francisca.

Gli Arcangeli terrorizzano Puente Viejo

Le trame delle nuove puntate della soap Il Segreto rivelano che Don Filiberto sparirà nel nulla. A niente serviranno le ricerche. Il prete finirà nelle mani degli incappucciati, una setta religiosa che seminerà il panico a Puente Viejo. Ad ora, i dettagli sono davvero pochi.

Non sappiamo chi si cela dietro questa organizzazione e chi ne è il capo.

Tuttavia, Don Filiberto verrà costretto ad unirsi a loro, se non vuole perdere la vita. Nel paesino si susseguiranno incendi e strani incidenti senza apparente causa. Un colpo di scena destabilizzerà i telespettatori, in quanto un personaggio insospettabile si scoprirà far parte della setta degli Arcangeli. Non resta dunque che attendere le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto per avere tutte le spiegazioni del caso e capire come evolverà la grave situazione di Raimundo Ulloa, costretto in un penoso stato di coma vigile dal quale sembra non voglia svegliarsi.