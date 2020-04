Matilde Brandi è stata colpita da un grave lutto: suo papà è venuto a mancare. L'annuncio è arrivato direttamente dalla showgirl attraverso il suo profilo Instagram. La 51enne, solamente un anno fa, aveva già perso la mamma e adesso si trova a dover piangere il padre. L'uomo è deceduto dopo aver lottato per tanto tempo contro una malattia.

Matilde Brandi annuncia il decesso del padre

Matilde Brandi, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha esternato il suo dolore con queste parole: "Sei stato un guerriero e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo".

La showgirl ha sottolineato quanto il suo papà abbia lottato fino alla fine, fino a che le forze dell'uomo non lo hanno abbandonato.

La 51enne, con grande nostalgia, ha ricordato i bei momenti trascorsi insieme all'uomo, come ad esempio i pranzi con le grigliate, fatti anche d'estate: "La piadina che preparavi tu da buon romagnolo". Oltre alla perdita del proprio caro, Matilde Brandi ha sottolineato il dramma nel dramma che si sta vivendo in questo momento con l'emergenza sanitaria. Infatti in questo periodo, visto la normativa vigente, i famigliari che perdono un caro non possono celebrargli il funerale: "È una perdita seria, un dolore dentro il dolore." La showgirl ha sottolineato che non poter celebrare il rito funebre ai propri cari defunti è un atto disumano, che passa inosservato, per non apparire senza pietà.

La dedica della showgirl al papà defunto

Sebbene Matilde Brandi sia amareggiata per la mancata celebrazione del funerale del suo papà, ha precisato che le misure restrittive in questo momento sono necessarie. Dal dramma la donna ha cercato di vedere il lato positivo: "Rimane la possibilità di soffrire il dolore in forma privata". La Brandi ha spiegato che la rassegnazione e il silenzio per il mancato rito non toglierà la capacità di commemorare il proprio caro defunto.

La donna ha rammentato di quanto i ricordi e i sentimenti possano essere importanti in un momento del genere: "C'è verità del cuore". La stessa showgirl ha confessato che portando la persona amata nel cuore, non esistono né distanze, né confini.

Prima di concludere il suo post, Matilde Brandi ha voluto fare una dedica al suo papà: "Hai lottato come un guerriero per tutta la vita e anche alla fine dei tuoi giorni non hai mai mollato, sempre con dignità e rispetto".

Ha rimarcato la forza del padre, che con grande dignità ha cercato di andare avanti, soprattutto per non far soffrire i propri figli. Infine la showgirl ha omaggiato anche sua madre: "Vola accanto a mamma adesso". Matilde Brandi, infatti, solamente un anno fa ha perso l'amata mamma.