La soap opera Il Segreto dopo aver intrattenuto il pubblico per ben nove anni chiuderà definitivamente i battenti. Il prodotto di Atresmedia Tv, in collaborazione con Boomerang Tv ha deciso che a maggio 2020 trasmetterà l'ultima imperdibile puntata. Ovviamente, in Italia per vedere ciò dovremo attendere circa sei mesi a causa della differenza di messa in onda tra Canale 5 e Antena 3.

Il Segreto chiuderà i battenti a maggio 2020 in Spagna

Atresmedia e Boomerang tv hanno comunicato la data ufficiale a riguardo l'ultima puntata de 'El Secreto de Puente Viejo', il capolavoro della penna di Aurora Guerra dopo che la notizia della chiusura definitiva aveva sconvolto i milioni di fans italiani e spagnoli.

Le vicende, con protagonisti Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Raimundo Ulloa giungeranno al termine nel mese di maggio e non alla fine del 2020 come si era pensato. Una notizia che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan spagnoli. A tal proposito, molti utenti sui social si sono lamentati della mancanza di spazio lasciato alle storie, irrisolte durante tutti questi anni di programmazione. Il Segreto, infatti, chiuderà la sua era dopo 2300 puntate, che lo rende uno dei programmi più longevi del panorama straniero dopo 'Beautiful', che vanta oltre 30 anni di programmazione in tutto il mondo.

Sopratutto in Italia, dove la soap opera spagnola è diventata un vero e proprio cult tra i telespettatori di Canale 5.

Emilia, Raimundo e Francisca assoluti protagonisti del finale di stagione

Antena 3 in attesa della puntata conclusiva dello sceneggiato ha divulgato molti video, in cui gli attori si concedano dal loro personaggio e dal programma che la resi celebri in oltre 60 paesi. Nel frattempo, tutti gli occhi dei telespettatori sono catalizzati su Emilia Ulloa (Sandra Cervera) tornata a Puente Viejo per restare vicina al padre Raimundo, rimasto vittima delle torture subite da Donna Eulalia ed il tenente Campuzano.

Dagli spoiler spagnoli, si evince che nelle prossime puntate in onda in Spagna, vedremo Rosa (Sara Sanz) cercare di eliminare la sorella Marta (Laura Minguell) per avere campo libero con Adolfo (Adrian Pedraja). Marcela, invece, si riappacificherà con Matias (Ivan Montes) dopo il tradimento con Alicia Urrutia. Infine, i telespettatori assisteranno al ritorno di alcuni vecchi protagonisti che si congederanno un'ultima volta dal programma, che li ha resi famosi in tutto il mondo.

In attesa di sapere cosa succederà, non resta che seguire le nuove puntate in onda a maggio in Spagna, mentre l'ultima puntata sarà trasmessa su Canale 5 solamente nel 2021 a causa della differenza di emissione tra i due stati.