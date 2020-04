Ad un mese dal finale de Il Segreto in Spagna, ecco arrivare nuovi colpi di scena che delizieranno i fans della soap opera. Le trame spagnole in onda dal 4 al 8 maggio su Antena 3 svelano che Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) comincerà a reagire allo stato comatoso grazie all'aiuto di Francisca. Matias Castaneda (Ivan Montes), invece, scoprirà che sua madre Emilia (Sandra Cervera) gli ha raccontato una bugia sul ritorno a Puente Viejo.

Il Segreto: Rosa minaccia Marta con le forbici, Raimundo reagisce alle domande di Francisca

Le anticipazioni della soap opera spagnola, in programma da lunedì 4 a venerdì 8 maggio in Spagna, svelano che Rosa apparirà più calma dopo il consiglio ricevuto dalla madre. A tal proposito, la giovane si scuserà con Adolfo per il suo atteggiamento, tanto da promettergli di cambiare. Manuela, invece, sarà minacciata dalla sorella minore con un paio di forbici. Allo stesso tempo, Emilia capirà che è successo qualcosa tra Matias e la nuova sindaca di Puente Viejo.

Il Castaneda, a questo punto, racconterà a sua madre di aver tradito Marcela una volta tornato dalla galera.

Alla Casona, Donna Begona criticherà Manuela per il modo in cui si è comporta con suo marito Ignacio e le figlie. La donna, a questo punto, spingerà la serva dalle scale. Francisca deciderà di fare alcune domande a Raimundo, chiedendogli di usare il battito di ciglia per comunicare. Alla fine, il vecchio locandiere confiderà alla Montenegro di amarla, tanto da farla saltare dalla gioia.

Matias scopre che Emilia gli ha mentito

Dagli spoiler de il Segreto si evince che Marta manderà a chiamare il medico dopo aver constato che Manuela non è morta nell'incidente, con grande dispiacere di Donna Begona. Più tardi, Ignacio comunicherà a Rosa e la sorella che la serva giace in gravi condizioni, mentre Donna Begona temerà che quest'ultima possa denunciarla per tentato omicidio. Francisca, intanto, continuerà a fare alcune domande al consorte.

In questo frangente, Matias scoprirà che sua madre ha mentito sul suo ritorno a Puente Viejo dopo aver letto una notizia di Padro, comparsa sul giornale.

Matias e Marcela, invece, cominceranno a sospettare di Emilia, mentre il dottor Clemente esprimerà l'intenzione di far visitare Raimundo da uno specialista. A La Habana, Adolfo dirà alla madre di non avere intenzione di tornare a vivere da lei. Alla fine, il ragazzo confesserà al fratello che Ramon maltratta la moglie, tanto da non voler lasciare la Casona per cercare di proteggerla.

Isabel dispiaciuta che l'Ulloa stia meglio

Donna Begona spiegherà a Rosa che Manuela è segretamente innamorata di Ignacio, tanto da volerla uccidere.

Per questo motivo, la donna deciderà di introdursi nella camera da letto della serva per ultimare il piano, se non aprisse gli occhi appena in tempo. Isabel, invece, apparirà delusa dopo aver scoperto che l'Ulloa ha iniziato a reagire dallo stato catatonico in cui era finito. Matias discuterà con Emilia per avergli mentito. A tal proposito, la Ulloa confesserà di essere tornata a Puente Viejo solo per prendersi cura del padre. Una spiegazione che non convincerà il ragazzo, che si confronterà con la moglie Marcela.