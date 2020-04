Dei nuovi colpi di scena caratterizzeranno le puntate della soap Il Segreto, in onda su Canale 5 la settimana prossima, ovvero quella compresa dal 20 al 25 aprile.

Le anticipazioni raccontano che Raimundo Ulloa rimetterà piede nel quartiere iberico in solitaria, poiché non avrà nessuna traccia della moglie Francisca Montenegro. Marcela Del Molino invece si ricongiungerà con il marito Matias Castaneda, che farà ritorno a Puente Viejo dopo aver trascorso quattro anni in carcere con l’accusa di essere un sovversivo.

Il Segreto, trame: Tomas innamorato di Marcela, Isabel invidiosa di Ignacio

Negli episodi de Il Segreto che verranno trasmessi sul piccolo schermo italiano dal 20 al 25 aprile 2020, Don Ignacio, Urrutia, Marta, e Rosa, dovranno recarsi al municipio per rilasciare una testimonianza su ciò che è accaduto alla stazione di Munia. Anche Adolfo sarà costretto a raccontare davanti ad una commissione giudiziaria quello che hanno fatto gli anarchici.

La marchesa Isabel ordinerà al figlio di far sapere che il Solozabal ha dichiarato ai terroristi di essere un repubblicano.

Successivamente Rosa credendo di incontrare il fratello di Tomas, indosserà uno dei suoi abiti più belli. Quest’ultimo intanto si confiderà con Adolfo, raccontandogli nel dettaglio com’è sbocciato l’amore tra lui e Marcela.

Nel contempo Mauricio e Dolores riabbracceranno Raimundo, appena tornato in paese. Isabel deciderà di contribuire alle spese per la riparazione del tetto della chiesa di Puente Viejo, come segno di ringraziamento verso Dio per aver salvato suo figlio Adolfo.

Don Ignacio non appena farà ritorno nella sua tenuta, metterà al corrente Urrutia dell’esito della sua testimonianza. Purtroppo il Solozabal dovrà fare un’altra dichiarazione su ciò che è successo veramente alla stazione, per essere stato considerato un repubblicano sovversivo. Rosa, Carolina, e Marta, a questo punto cercheranno di convincere il padre a mettere da parte i suoi ideali, se non vorrà finire in prigione.

La marchesa de Los Visos invidiosa del successo imprenditoriale che sta ottenendo Ignacio, costringerà Cosme a denunciare l’uomo d’affari.

Raimundo lascia il paese, Adolfo attratto da Rosa e Marta

L’Ulloa dopo aver fatto il possibile per rintracciare la moglie Francisca, se ne andrà via da Puente Viejo con la speranza di riuscire a trovarla una volta per tutte. Marta farà sapere a Manuela di amare Adolfo, invece Alicia si scontrerà con il padre per aver smesso di studiare di nascosto. Don Ignacio nonostante la contrarietà delle figlie, testimonierà al fianco del capitano Huertas. Tiburcio con uno stratagemma riuscirà a convincere Dolores a sostenere la squadra di football.

In seguito Isabel sistemerà nel migliore dei modi il padiglione della tenuta per poter accogliere un ospite misterioso, invece Adolfo comincerà a lavorare nell’azienda di famiglia al posto di Tomas. Intanto Mauricio capirà che Isabel sta tramando qualcosa contro il Solozabal, invece Carolina e Marta non faranno fatica ad accorgersi che Rosa si è presa una cotta. Don Ignacio verrà accusato dal sindaco di aver installato dei macchinari fuori norma.

Marta pur essendo rimasta delusa del fatto che sua sorella ha iniziato una frequentazione con Adolfo, la aiuterà a farsi bella per il prossimo appuntamento.

Quest’ultimo quando vedrà le due sorelle insieme, entrerà in confusione poiché si renderà conto di essere attratto da entrambe. Inigo dopo essere stato delegato da Adolfo verrà sedotto da Isabel.

Intanto il Solozabal tramite una telefonata verrà a conoscenza dell’arrivo a Puente Viejo di suo nipote Ramon, figlio del cugino di terzo grado Juan Mari’.

Il ritorno di Matias, Marta sospetta del padre

I telespettatori assisteranno al ritorno di Matias, che dopo aver riabbracciato la moglie Marcela si recherà a casa per riposare: quest’ultima farà sapere al consorte che Tomas ha colmato la sua lunga assenza.

Don Ignacio, preoccupato per l’annuale controllo della sua azienda dai suoi familiari, racconterà a Marta le origini delle industrie Solozabal. Intanto Cosme e Damian faranno il possibile per non inserire Hipolito nella loro squadra di football.

Alicia si rifiuterà di avere qualsiasi tipo di conversazione con i suoi genitori, invece Marta dopo aver intuito che suo padre nasconde qualche segreto si recherà in fabbrica per chiedere delle delucidazioni ad Urrutia e Pablo. Anche Marcela esigerà di ricevere delle spiegazioni da Matias, quando lo vedrà sempre più freddo nei suoi confronti.

Marta continuerà a provare gelosia, non appena vedrà Rosa e Adolfo passeggiare in riva al fiume.

Infine il Castaneda farà insospettire Mauricio, quando gli farà tante domande relative alla fabbrica e alla miniera.