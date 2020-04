Su Rai Uno prosegue ancora l’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore, che dopo il prossimo venerdì non farà più compagnia ai telespettatori con dei nuovi episodi ma con le repliche, a causa dell’emergenza sanitaria. Nella puntata in onda il 23 aprile 2020, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dopo essersi riconciliati saranno intenzionati a fare un passo importante. La sorella di Riccardo e il direttore del negozio più lussuoso di Milano, rassegnati all’idea di non poter avere dei figli penseranno di adottare un bambino.

Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) invece dopo essere tornato dalla Svizzera non avrà altra scelta che mentire a Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), quando esigerà di avere notizie di Federico (Alessandro Fella).

Marta e Vittorio intenzionati ad adottare un figlio, Angela affranta

Le anticipazioni del 134esimo episodio della fiction daily in programmazione giovedì 23 aprile 2020, segnalano che finalmente tornerà il sereno tra una storica coppia. Marta e Vittorio dopo aver trascorso una notte all’insegna dell’amore e della passione, ritroveranno l'equilibrio perso.

A questo punto i coniugi Conti sapendo di non poter diventare genitori, arriveranno a fare una scelta del tutto inaspettata. In particolare il direttore del paradiso e la sorella di Riccardo, prenderanno in considerazione l’adozione di un bambino. Intanto Angela non avrà affatto una bella reazione, quando verrà a sapere che presto il rampollo dei Guarnieri e Ludovica diventeranno marito e moglie. La giovane Barbieri completamente affranta, mediterà di lasciare il capoluogo lombardo con l’obiettivo di non soffrire più.

Luciano mente a Roberta, Ludovica in sintonia con un medico

Nel contempo il ragioniere Luciano stufo di essere riempito di domande da Roberta relative all’intervento di Federico, si vedrà costretto a raccontarle una piccola bugia sulla salute del figlio. Mentre il marito di Silvia crederà di aver tranquillizzato la Pellegrino, quest’ultima e le altre Veneri apprezzeranno parecchio il tabellone della memoria allestito al paradiso.

Successivamente il Cattaneo e Clelia nonostante dimostreranno di non aver mai smesso di amarsi pur essendo stati distanti diversi mesi, saranno frenati per non sconvolgere le vite dei propri cari soprattutto quella di Carletto. Quest’ultimo intanto vedrà in Luciano una figura paterna. Per finire Ludovica dopo essersi trasferita in modo definitivo dai Guarnieri farà un gesto insolito: la giovane Brancia di Montalto dimostrerà di avere una grande sintonia con un medico che incontrerà al circolo.