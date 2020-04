Le vicende de Il Segreto continuano a tenere alta l'attenzione dei fans, grazie all'arrivo della nuova stagione in Italia. Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Matias Castaneda perderà la testa per l'affascinante Alicia Urrutia, sua alleata nella lotta per i diritti dei lavoratori della miniera. La giovane, infatti, si avvicinerà pericolosamente al marito di Marcela Del Molino durante un incontro di lavoro.

Il Segreto: Matias torna a Puente Viejo

Le anticipazioni della soap opera spagnola, svelano che prossimamente su Canale 5 tutta l'attenzione sarà rivolta sulle nozze tra Matias e Marcela, che entreranno in crisi in seguito all'arrivo di Alicia, avvenuta in occasione del salto temporale. Tutto avrà inizio quando il Castaneda tornerà in paese dopo aver trascorso alcuni anni dietro le sbarre con l'accusa di omicidio, nei confronti di un giovane durante una rissa. Per questo motivo, la Del Molino aveva dovuto pensare alla figlia e mandare avanti la locanda, contando solo sulle sue forze.

In questo frangente, la ragazza farà la conoscenza di Tomas, il figlio della marchesa Isabel, la nuova proprietaria de La Habana dopo la morte di Fernando.

Marcela costretta a dire addio a Tomas

Dalle trame de Il Segreto, si evince che Marcela assisterà al ritorno di Matias dopo due mesi dal ricevimento della grazia. La figlia di Paco faticherà non poco a riabituarsi al marito, visibilmente cambiato dopo aver trascorso quattro anni difficili in prigione.

Peccato, che il Castaneda continui a seguire gli ideali insegnati dal nonno Raimundo. Il giovane, infatti, sarà intenzionato solo a convincere gli operai a liberarsi dell'egemonia del padrone. Dall'altro canto, la Del Molino vedrà vacillare la sua tresca con Tomas, tanto da decidere di concedere una seconda chance al padre di Camelia.

Alicia in prima linea nella battaglia per i diritti dei lavoratori

Successivamente, il Castaneda farà la conoscenza dell'affascinante Alicia durante uno sciopero organizzato dai minatori della miniera di Isabel. In questo frangente, la Urrutia cercherà di convincere Matias a stringere un accordo con la marchesa, affinché apporti delle modifiche per permettere ai lavoratori di lavorare in sicurezza. Poi, la figlia di Jose pretenderà che la madre di Tomas aumenti lo stipendio ai suoi dipendenti. Peccato, che la nobildonna si dimostri insensibile davanti alla richiesta dei sindacati.

Scoppia la passione tra la Urrutia e il Castaneda, Isabel minaccia di licenziare i minatori

Isabel minaccerà di licenziare venti minatori dopo aver avuto un incontro con Francisca, nel frattempo nascosta in un'ala de La Habana. I minatori, a questo punto, faranno retromarcia, in quanto intimoriti di perdere il lavoro. Infatti, disubbidiranno alla causa perorata dal padre di Camelia per accettare le imposizioni di Cosme, il loro capo. Ma ecco il colpo di scena: alcuni operai ritorneranno sui loro passi, tanto da convincere Matias ad aiutarli nella loro lotta contro Isabel. Tutto questo, porterà alcuni dissidi tra i coniugi Castaneda, tanto che il giovane comincerà a confidare i suoi problemi ad Alicia.

Alla fine, la Urrutia approfitterà del momento di confusione del giovane per sedurlo e fare l'amore con lui. Tutto questo eviterà che Isabel ponga fine alla vita del figlio di Emilia, dando fuoco alla cucina della locanda.