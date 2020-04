Uno dei programmi che più manca ai telespettatori è sicuramente Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, fermato in seguito all'emergenza sanitaria, tornerà su Canale 5 da lunedì 20 aprile. Tale notizia, confermata anche dalla redattrice Raffaella Mennoia, è stata accompagnata anche da alcune modifiche strutturali del programma stesso che sarà 'orfano' di Tina Cipollari.

Il ritorno di U&D

Una della notizie che più ha entusiasmato i fan di Canale 5 è il ritorno di U&D in televisione. Infatti, dopo la sospensione delle puntate di marzo in seguito all'emergenza sanitaria, la Mennoia ha confermato il ritorno del programma di Maria De Filippi.

La decisione di Mediaset ha raccolto tanti consensi e, allo stesso tempo, in molti si chiedono come si potranno evolvere le dinamiche della trasmissione a distanza. In particolare, una delle notizie che più ha destato dispiacere è l'assenza di Tina Cipollari.

L'opinionista, in seguito alle restrizioni governative, così come Gianni Sperti, non interverranno nella prima fase a distanza della trasmissione. Infatti, le uniche due protagoniste saranno la tronista Giovanna Abate e la dama piemontese Gemma Galgani.

Esse saranno corteggiate attraverso conversazioni su WhatsApp imbastite con i pretendenti che erano già pronti nello studio per conquistarle. Ovviamente, sui social network, sperano che in qualche modo Tina Cipollari possa intervenire per creare siparietti esilaranti con l'acerrima nemica Gemma Galgani. Gli scontri fra le due donne hanno sempre divertito i telespettatori per le continue scaramucce adolescenziali.

The show must go on

Le decisioni riguardanti la messa in onda di U&D su canale 5 in un formato modificato ha fatto gioire i telespettatori. Inizialmente verranno trasmesse le ultime registrazioni inedite del trono classico per poi dare spazio alla nuova versione rivisitata della trasmissione. L'idea di continuare il programma attraverso conversazioni sui social con Giovanna Abate e Gemma Galgani darebbe nuova linfa al dating show.

Complici le parole di conferma pervenute da Raffaella Mennoia, sui social network si sono scatenati i commenti favorevoli per il ritorno in televisione del programma di Maria De Filippi.

Esperienze positive

Anche se U&D partirà su canale 5 con una versione totalmente diversa, c'è da dire che Maria De Filippi ha trovato il giusto asso nella manica anche quando ha condotto la fase serale di Amici. In quel caso, nonostante la mancanza del pubblico si percepisse in maniera esponenziale, è stata in grado col suo entourage di mettere su un programma ricco di successi e di ascolti estremamente positivi.