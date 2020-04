Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera Il Segreto, sempre pronta a regalare emozioni nuove al pubblico.

Nelle puntate in programma la settimana prossima, dal 27 aprile al 2 maggio, vedremo che Tomas de Los Visos non avrà altra scelta di stare lontano da Marcela Del Molino per non farle avere dei problemi con il marito Matias Castaneda. La nuova protagonista Isabel, invece preparerà una stanza segreta a La Habana per far alloggiare Francisca Montenegro. Quest’ultima rimetterà piede a Puente Viejo per potersi riprendere tutto ciò che possedeva, prima che lasciasse il paese a causa di Fernando Mesia.

Il Segreto, spoiler: Tomas si allontana da Marcela, l’arrivo di Ramon

Gli spoiler della serie tv Il Segreto degli episodi in onda in Italia da lunedì 27 aprile a sabato 2 maggio 2020, svelano che Matias dopo aver avuto un’iniziale titubanza accetterà di collaborare con Alicia. Il marito di Marcela e la figlia di Urrutia uniranno le loro forze, per consentire ai lavoratori più sfortunati di ottenere i propri diritti. Intanto al Del Molino non saprà come rapportarsi con il marito, mentre Tomas si renderà conto di dover prendere le distanze dalla locandiera in modo definitivo.

Nel contempo Ignacio dirà alle sue figlie quale sarà il ruolo del cugino Ramon, quando arriverà a Puente Viejo. Marta, Rosa, e Carolina, apprenderanno quindi che il loro parente avrà il compito di fare la rendicontazione annuale della fabbrica.

Successivamente Adolfo, consapevole che i minatori stiano correndo dei rischi, chiederà alla madre Isabel di migliorare le condizioni dei suoi dipendenti, ricevendo un netto rifiuto.

Pablo non appena vedrà Ramon comportarsi in uno strano modo con il Solozabal, sospetterà che l’uomo sia stato chiamato per un motivo diverso.

Tomas - quando sua madre lo inviterà a dimenticarsi di Marcela - cambierà idea, visto che non vorrà allontanarsi dalla proprietaria dell’ostello poiché continuerà ad amarla. La marchesa Isabel farà preparare un padiglione segreto nella sua tenuta per accogliere un misterioso ospite, invece Manuela sorprenderà Adolfo e Rosa insieme nella cucina della villa.

Il giorno seguente quest’ultima per non fare arrabbiare la governante, deciderà di far andare Marta ad un nuovo appuntamento del fratello di Tomas.

Isabel accoglie Francisca, Don Ignacio su tutte le furie

Nel frattempo Ramon durante una cena farà delle rivelazioni su Bilbao, che desteranno parecchia preoccupazione ad Ignacio. Marta rimarrà stupita quando Adolfo invece di mostrarsi dispiaciuto del fatto che l’abbia incontrato al posto di sua sorella, le chiederà di fare una passeggiata con lui. Marcela, oltre a mostrarsi sempre più infastidita a causa del cambiamento di Matias, non farà altro che pensare a Tomas.

Hipolito e Tiburcio continueranno ad organizzare la partita di football tra minatori e operai della fabbrica. A questo punto si scoprirà che colei che doveva ospitare Isabel era Francisca Montenegro: quest’ultima dirà alla marchesa che nessuno dovrà apprendere del suo ritorno. Tramite la conversazione delle due donne inoltre emergerà che la de Los Visos è la cugina di Salvador Castro, il defunto e primo marito di Francisca.

Intanto Tiburcio accetterà di fare l’arbitro nella partita di football, mentre Mauricio cercherà di capire cosa succede tra Marcela e Matias. Mentre quest’ultimo risponderà in un modo brusco al sindaco, Tomas e Adolfo si accorgeranno della stranezza della madre.

Gli operai della miniera preoccupati per ciò che potrebbe succedergli durante le ore di lavoro per colpa della scarsa sicurezza, inviteranno Alicia a parlare con Matias.

Intanto Ignacio stufo delle continue richieste di documentazione di Ramon perderà le staffe, al tal punto che esigerà di ricevere delle spiegazioni più dettagliate. Tomas e Adolfo faranno sapere a loro madre che i minatori potrebbero fare uno sciopero, invece Ignacio rivelerà ai suoi familiari per quale ragione è stato cacciato da Bilbao.

Manuela minaccia Rosa, la Del Molino apprende che Matias sta con i minatori

In seguito Francisca confesserà ad Isabel di essere tornata a Puente Viejo per rimettere le mani su tutto ciò che le apparteneva, e che non possiede più a causa dell’incendio innestato da Fernando Mesia.

Marcela scoprirà che suo marito si è alleato con i minatori, mentre Carolina cercherà di convincere Pablo a mettere al corrente suo padre della loro relazione. Matias verrà riconosciuto come leader dai dipendenti della miniera, visto che decideranno di scioperare su suo invito.

Manuela - dopo aver scoperto che Rosa e Adolfo si stanno frequentando - minaccerà la giovane, dicendole di essere disposta ad avvisare Ignacio. Marta prenderà subito le difese della sorella, invece Marcela scoprirà che suo marito sta incitando i minatori a non andare al lavoro.

Ancora una volta, la Del Molino avrà la conferma che l’uomo che ha sposato è poco interessato a lei e Camelia.

Nel frattempo Isabel ordinerà a Maqueda di trovare un accordo con il Castaneda, e impedirà ad Adolfo e Tomas di prendere parte alla partita di football. Infine Ramon farà capire di essere interessato a Marta, mentre Ignacio busserà alla porta della marchesa per discutere di lavoro.